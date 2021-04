Brot a Afers Exteriors amb 9 positius

Andorra la VellaSalut ha informat que s'ha produït un nou brot al ministeri d'Afers Exteriors, el qual ja suma 9 positius. En aquests moments s'està estudiant des del punt vista epidemiològic i també se n'està fent la diagnosi, ha declarat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, assegurant que es tracta d'un "brot amb importància" que ha provocat que vàries persones també estiguin confinades. També ha declarat que tot i cribrar constantment els treballadors d'aquest ministeri per la seva tasca, "ha aparegut un brot amb molta intensitat". Tot i així, des del Govern s'ha volgut deixar clar que disposen de suficients mecanismes per cobrir amb la màxima atenció la Cimera Iberoamericana de la setmana vinent, i per tant, no es preveuen modificacions pel que fa al calendari d'activitats. En aquest sentit, durant la compareixença s'ha exposat que s'exigirà una PCR o TMA negativa en les 48 hores prèvies a l'arribada al Principat i que durant tots els actes s'efectuaran tests ràpids d'antígens a tots els assistents presencials a la Cimera.

Per altra banda, la xifra de casos per dia va disminuint després de la pujada de les darreres setmanes, ha comentat Benazet. Així, aquest dimecres s'han detectat 27 nous contagis en les darreres 24 hores que situen els casos totals en 12.641. Pel que fa als casos actius, també han baixat fins als 531, les altres ja s'eleven a 11.989 i les defuncions es mantenen en 121. En la mateixa línia, la pressió a planta de l'Hospital Nostra Senyora Meritxell s'està reduint amb 5 noves altes, baixant fins dels 19 als 14 pacients a planta. Per contra, hi ha un pacient més a la Unitat de Cures Intensives, on en aquests instants es troben 11 persones i 10 requereixen ventilació mecànica. Aquesta estabilitat dels ingressats a l'UCI "mostra aquesta major agressivitat de la variant britànica que provoca més gravetat a la casuística que tenim" amb pacients més greus i amb unes edats més joves, ha comentat el titular de Salut.

Per tant, segons el nivell risc, encara s'oscil·la amb certs aspectes entre el nivell 2 però també amb algun al nivell 4. Per una banda, amb la baixada del nombre de positius diaris, i de la taxa de reproducció, que es troba en 0,82, quant als casos per dia es troben al nivell 2, de la mateixa manera que els nous positius de majors de 50 anys en una setmana. Per altra banda, "ens trobem a nivell 3 pel que fa al percentatge de positivitat" i amb els casos a planta de l'hospital, però a nivell 4 amb els pacients a l'UCI.

Durant la jornada de dimarts es van vaccinar 1.236 persones, i en total ja s'han administrat 20.300 dosis, de les quals 15.728 corresponen a les primeres. El ritme d'adhesió a la plataforma d'inscripció també continua creixent i ja hi ha 36.375 persones inscrites i el "compliment de rebre la vacuna està sent superior al 95%", ha remarcat el ministre, assegurant que s'ha de guanyar aquesta cursa contra el virus. En la mateixa línia, els docents inscrits també continuen augmentant i aquest dimecres 1.476 ja s'havien inscrit per rebre el vaccí i aproximadament la meitat ja l'ha rebut. Benazet també ha comentat que el percentatge d'inscrits en totes les franges d'edat és superior al 60% i s'espera arribar a xifres similars a les del Regne Unit que es troben al voltant del 67%. Sobre l'arribada de nous vaccins, des del Govern refermen el compromís que té Espanya i França d'enviar les dosis corresponents, ja siguin AstraZeneca i Moderna per part de França i de Pfizer per part d'Espanya, i consideren "que no pot estar lluny" aquesta arribada. Així mateix, amb aquest ritme de vacunació i veient que no s'estan produint nous brots a les residències sociosanitàries, des de l'executiu han avançat que durant els propers dies podran ser més permissius amb les restriccions en aquests centres tant pel que fa a les visites com també a les sortides dels residents.

L'ornitina, al 100%

D'altra banda, el consell de ministres ha provat el finançament del 100% per part de la CASS del medicament ornitina. Aquest s'utilitza per a malalties estranyes i poc freqüents i té un cost molt elevat, ha informat el titular de Salut.