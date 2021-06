Una donació de la Fundació Anna Didi permet incoporar cinc joves més al programa d'inclusió sociolaboral

Andorra la VellaLa Fundació Anna Didi ha fet una aportació per valor de 16.822 euros al ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat destinada a finançar el programa d'inclusió sociolaboral per a adolescents i joves en situació de risc. Així es reflecteix en el conveni que ambdues entitats han signat aquest dimarts i que serà vigent durant el període d'un any. De fet, la ministra d'Afers Socials, Judith Pallarés, ha manifestat que aquesta aportació representa la prestació que hauria d'assumir el Govern per a la contractació de cinc adolescents per un termini de sis mesos a mitja jornada. Actualment, el programa acull nou joves i la idea és "arribar a finals d'any amb uns divuit o vint".

La ministra ha reconegut que tot i que "fa poc" que el programa es troba en funcionament, ja que es va presentar al mes de març, està tenint "bastant èxit". Així doncs, la voluntat és aconseguir una ocupació laboral per als joves que els motivi i poder donar per finalitzats "llargs períodes de desocupació" que, segons Pallarés, els afecta en àmbits com la motivació, l'estat d'ànim i en la seva pròpia conducta. Després de finalitzar el període de sis mesos amb què s'estructura el programa, la ministra ha posat en relleu que també es duu a terme un acompanyament i "procurem que s'incorporin al mercat laboral a través del Servei d'Ocupació o de les empreses que participen en el projecte".

El programa està destinat a joves d'entre 16 i 25 anys que decideixen no continuar amb l'escolarització o bé tenen dificultats per trobar o mantenir una feina. Per accedir-hi, els interessats no han d'haver mantingut una ocupació laboral estable superior a sis mesos de manera ininterrompuda, han de trobar-se en seguiment per les àrees d'atenció a la infància, l'adolescència i la joventut del Govern, i han d'acreditar residència legal i efectiva al Principat durant un termini de tres anys com a mínim.

A més, els professionals referents han de considerar que els joves es troben motivats i preparats per iniciar una ocupació laboral. El Govern es fa càrrec del salari fixat en el mínim interprofessional i de la cotització a la CASS a les branques de jubilació i general, i la jornada queda fixada entre 20 i 30 hores setmanals, tot i que Pallarés ha assegurat que hi ha alguns casos en què es pot arribar a les 40. Al seu torn, la presidenta de la fundació, Anna Babot, ha manifestat satisfacció per poder col·laborar amb un projecte que permet "ajudar a aquesta canalla que són nens que potser ningú hi pensa".