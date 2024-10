"Donaries la teva targeta de crèdit a un desconegut al carrer? Doncs no ho facis per internet"

Les estafes amb falses inversions, un frau a l’alça

La Policia, amb el suport de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), alerta de nou que les estafes relacionades amb falses inversions són un frau que ha anat a l’alça els darrers anys i demana a la ciutadania molta prudència.

En aquesta mena d’estafes, els delinqüents fan servir modalitats diferents per enganyar les seves víctimes potencials. Entre els mètodes que utilitzen, està el de suplantar a les xarxes socials perfils de persones que asseguren haver fet inversions en criptomoneda i haver tingut “molt d’èxit”. Cal parar molta atenció perquè poden suplantar perfils de persones properes amb la finalitat que les amistats caiguin en el parany. Per aquest motiu, la Policia aconsella no abaixar la guàrdia.

Els estafadors també poden crear a internet, tant anuncis falsos sobre grans oportunitats d’inversió, com altres continguts publicitaris o patrocinats protagonitzats per persones famoses o conegudes per intentar donar credibilitat a la informació. A més, poden fer servir intel·ligència artificial.

En tots els casos, fan creure a les víctimes que, amb una aportació inicial no molt gran, aconseguiran molts diners molt ràpidament. Paral·lelament, es van guanyant la seva confiança i, a partir d’aquesta primera transferència, mostren gràfics falsos amb beneficis ficticis. Ara bé, per recuperar tot el que suposadament s’ha guanyat, demanaran continuar invertint quantitats més importants. En realitat, les víctimes mai recuperen res i poden perdre tots els seus estalvis.

La Policia demana a la ciutadania que desconfiï de les recomanacions per invertir que arribin per xarxes socials i que vagi molt amb compte amb els anuncis a internet de suposades empreses d’inversions que prometen rendiments molt elevats.

Així mateix, cal tenir en compte que els delinqüents van adaptant el seu modus operandi al comportament de les persones afectades i van desenvolupant noves modalitats d’engany. Això sí, amb una mateixa mecànica bàsica: guanyar molt, amb poc capital inicial i en molt poc temps.

Per aquest motiu, abans de fer qualsevol inversió, cal assegurar-se que s’opera amb empreses autoritzades i/o registrades.

La Policia també recorda a la ciutadania que no s’han de compartir dades bancàries ni personals, especialment, codis d’accés o imatges de documents d’identitat que poden ser utilitzats per obrir un compte de banca en línia o en plataformes de criptomoneda i, fins i tot, per contractar un número de telèfon virtual amb l’objectiu que els delinqüents puguin cometre altres estafes en nom de la víctima.