Les dones detingudes per violència domèstica augmenten un 33%

Andorra la VellaSegons dades de la policia que ha fet públiques aquest dilluns el departament d'Estadística sobre violència domèstica i de gènere referents a l'any 2020, si s’analitzen els arrestos pel gènere de la persona detinguda, el 71,1% han estat homes mentre que el 28,9% han estat dones. En canvi, l’increment en comparació a l’any anterior és major en les dones (+7 dones, +33,3%) que en els homes (+1 homes, +1,5%).

Durant l’any 2020 s’han efectuat un total de 742 intervencions per requeriments telefònics d’àmbit domèstic, més de la meitat dels quals han estat per desavinences conjugals. En el mateix període, hi ha hagut un total de 155 infraccions en l’àmbit domèstic registrades, de les quals el 40% han estat per agressions físiques. Quant a les detencions amb imputació d’una infracció de caràcter domèstic, se n’han registrat 97, la majoria de les quals, un 68%, han estat a causa de violència física. El 83,5% dels detinguts per imputació d’infraccions en l’àmbit domèstic han estat residents al Principat.