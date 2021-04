Un noi de 21 anys ataca el seu pare dins del domicili escaldenc

Escaldes-EngordanyDos casos de violència domèstica que han comportat detencions per part de la policia durant la darrera setmana. Segons el comunicat setmanal de balanç d'arrestos que fa públic cada dilluns el cos d'ordre, els agents han detingut aquest diumenge a Escaldes-Engordany un noi resident de 21 anys per agredir el seu pare, després que aquests fossin requerits en un domicili particular per una discussió entre el fill i el pare. La detenció es practica com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. També aquest diumenge però de matinada, la policia ha detingut a Andorra la Vella una dona i un home no residents de 20 i 41 anys respectivament després d'agredir-se mútuament en una habitació d'un hotel. El delicte pel qual se'ls ha detingut és el de maltractaments en l'àmbit domèstic.

En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 17 persones durant aquesta darrera setmana (del 12 al 18 d’abril). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (9).

Precisament en l'àmbit de la salut públic, la policia ha detingut la matinada d'aquest dissabte a Soldeu un home no resident de 36 anys, per possessió de dos embolcalls de cocaïna amb un pes total de 0,9 grams, després d'un control rutinari al detingut, que conduïa una furgoneta. Quant a altres delictes, destaca la detenció dijous de la setmana passada de dos pares separats de 42 i 48 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la llibertat sexual, ja que haurien maltractat i abusat dels seus dos fills menors, de 17 i 15 anyst. El pare va ingressar a la presó mentre la mare va quedar en llibertat provisional per encobridora dels fets.