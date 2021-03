Dues noves víctimes mortals per Covid

Andorra la VellaEl Govern ha informat aquest dimecres de dues noves víctimes per Covid durant les darreres hores. Un home de 60 anys que estava ingressat a la Unitat de Cures Intensives i una dona de 83 que estava a planta d'hospitalització del centre mèdic han mort durant aquestes darreres hores. Andorra suma 112 defuncions des de l'inici de la pandèmia.

Andorra té aquest dimecres 17 pacients hospitalitzats per Covid-19 a l'hospital de Meritxell, deu d'ells a planta i set a l'UCI, sis dels quals requereixen de ventilació mecànica. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha reportat 40 casos més que dimarts. La taxa de reproducció del SARS-CoV-2 continua, des de fa un mes i mig, per sota d'1, concretament a 0,9.

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres alleugerir algunes mesures temporals en les sales de vetlla i en les activitats esportives. Per una banda, es permetran les reunions de fins a 4 persones a l'interior del tanatori i de les sales de vetlla i no es podrà coincidir més d'una agrupació al mateix temps a la mateixa sala. Pel que fa a l'esport, les categories que incorporin esportistes nascuts fins a l'any 2012 podran organitzar competicions i esdeveniments sempre que disposin dels protocols aprovats pel ministeri de Salut i de Cultura i Esports.

D'altra banda, pel que fa al brot al Tarter, ja suma 28 casos i el ministre ha indicat que ja s'està arribant a les acaballes del brot. Per contra, el brot d'Arinsal arriba als 29 casos i s'espera que pugui augmentar perquè les relacions socials de cada un dels positius també van ser elevades i per tant es tenen molts contactes del brot, els quals es troben confinats. Cal recordar que tots dos brots es van produir per relacions socials que van anar més enllà de les recomanacions del Govern.

Com és habitual en les actualitzacions dels dimecres, el ministre ha informat sobre el nivell de risc de la pandèmia. Així, pel que fa a la transmissió comunitària es troba a nivell 2 i quant al nombre de positius majors de 50 anys i a la positivitat de les proves, es troba a nivell 1. Per contra, el nivell sanitari oscil·la entre el nivell 2 i 4, amb els hospitalitzats a planta per una banda i els de l'UCI per l'altra.