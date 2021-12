Les dues sortides de guió del copríncep Vives durant la recepció de Nadal

La Seu d'UrgellLa recepció de Nadal que el copríncep Joan-Enric Vives ofereix cada any a les autoritats andorranes al palau Episcopal és un acte senzill i parametrat. I si pel mig hi ha la sisena onada d’una pandèmia que està tenint una incidència cada cop més alta a aquest cantó del Pirineu, doncs l’esdeveniment encara s’ha de simplificar més, fins al punt de quedar gairebé deslluït. Poc més de mitja hora per saludar, un per un, la vintena llarga d’autoritats arribades de l’altra banda de la frontera, per llegir el discurs de tres pàgines i mitja en poc més d’un quart d’hora i per acomiadar, un per un, els assistents que han escoltat drets les paraules del bisbe de la Seu.

Ara bé, tot i l’austeritat i la poca durada, l’acte protagonitzat per Joan-Enric Vives s’ha sortit dues vegades del guió. La primera, quan les autoritats ja estaven disposades al saló del Palau, el copríncep s’ha dirigit a Laura Mas com a “cònsol de la Massana”. De seguida s’ha escoltat una veu femenina a la sala que deia “Encamp! Encamp!”, i que ha fet reaccionar, i rectificar, l’arquebisbe d’Urgell.

Entre que ha acabat el discurs i ha començat a acomiadar les autoritats, el copríncep ha volgut fer esment a la baixa sensible que ha tingut la delegació andorrana a darrera hora: el cap de Govern, Xavier Espot, qui es troba aïllat des d’aquest dijous per haver donat positiu per covid. “Transmeteu-li els nostres desitjos de salut i de recuperació, com que és jove no patim. Esperem que tot anirà molt bé”, ha dit el copríncep episcopal.

Vives també s’ha dirigit al ministre portaveu, Èric Jover, amb qui havia coincidit i conversat recentment durant la Trobada Empresarial del Pirineu, i li ha dit: “En representació seva saludi també el ministre de la Salut a qui, és evident que enguany, com l'any passat, no li pagaran hores extra, suposo que no, però no estaria malament que hi penséssiu, perquè entre això i algunes coses que també és discutit... doncs pobre... des d'aquí el nostre suport”. Paraules d’escalf del copríncep Vives a qui ha pilotat la presa de decisions associades a la gestió de la pandèmia, el ministre Martínez Benazet, també confinat per haver donat positiu per covid.