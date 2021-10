Encamp aprova la contractació d'un crèdit de vuit milions d'euros

EncampEl comú d'Encamp ha aprovat aquest dijous durant la sessió de consell de comú la contractació d'un crèdit de vuit milions d'euros amb un període de retorn de vint anys. La cònsol major de la parròquia, Laura Mas, ha manifestat que la sol·licitud d'aquest préstec es fa per poder dur a terme projectes d'inversió que ja s'han realitzat o estan previstos al llarg dels pròxims mesos. Així doncs, ha matisat que els vuit milions serviran per acabar de pagar l'escola bressol, la remodelació del carrer Sant Jordi al Pas de la Casa, les millores a la piscina del Complex Esportiu i les obres de remodelació s'hi volen fer de cara al 2022, i l'enderrocament de l'antic Prat Gran.

"Fins al moment totes les inversions s'han suportat amb tresoreria pròpia del comú i cal destacar que des del 2014 que no es contractava un crèdit i des del 2015 que totes les inversions han estat assumides per la corporació al poder", ha puntualitzat. En aquest sentit, ha recordat que la pandèmia també va parar la realització de projectes i l'execució d'inversions, les quals "ara hem de fer més de pressa. Iniciatives per les quals teníem quatre anys de marge, ara en tenim 2,5".

Els consellers de l'oposició del partit Socialdemòcrata + Independents, David Rios i Enric Riba, s'han abstingut en la votació al·legant que la majoria "té una sèrie d'infraestructures programades que sobrepassen el pressupost". En aquesta línia, Rios ha asseverat que "s'estan duent a terme grans inversions en projectes faraònics", tot recordant que avui dia el comú ja deu 13 milions d'euros i "en un any quasi duplicarem la quantitat". Per la seva banda, Riba ha retret que quan es comenci a parlar del projecte a Prada de Moles, a principis del 2022, "tornarem a parlar d'una altra quantitat de vuit xifres, entorn del deu i els dotze milions d'euros. Tot plegat sense comptar els diners de la remodelació del Complex Esportiu, per la qual cosa, poc o molt l'any vinent l'endeutament s'enfilarà cap als 35 milions d'euros".

Al seu torn, Mas ha defensat la contractació del crèdit afirmant que la corporació "no està invertint massa" i ha reiterat que el govern comunal actual "no posarem en risc les finances en cap moment". D'aquesta manera, la cònsol ha volgut rememorar el mandat de Jordi Mas, quan l'endeutament comunal es va situar prop dels trenta milions d'euros i ha refermat que tenint en compte el préstec sol·licitat, l'endeutament del comú es troba en els 17 milions d'euros, una xifra "còmoda" tenint en compte els límits establerts a la llei de finances comunals.

Per cloure, ha assenyalat que l'estratègia del comú demana seguir "finançant mesures de reactivació econòmica, embelliment de la parròquia i millora de les instal·lacions i serveis" amb la voluntat de fer més atractiva la parròquia d'Encamp.

Nou aparcament comunal

La corporació també ha aprovat la creació d'un nou aparcament temporal, d'aproximadament una trentena de places, que se situarà a la zona del balcó del solà i que suplirà, almenys durant tres anys el pàrquing comunal del carrer de la Molina, el qual quedarà fora de servei quan s'iniciïn les obres per construir el nou Prat Gran. A més, l'espai, que serà de zona blava i no tindrà barreres, també comptarà amb un pipicà i una mini deixalleria per abocar-hi les andròmines. El comú investirà en l'obra uns 22.000 euros.

Joc d'enigmes per la vila

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que l'administració comunal ha convocat un concurs per crear un 'Escape City' a la vila encampadana. D'aquesta manera, tal com a detallat en roda de premsa, la voluntat és dur a terme un joc d'enigmes als carrers d'Encamp "per donar un servei complementari al turista i als residents" i se centrarà a conèixer la història i la cultura de la parròquia a través de diverses dinàmiques que els usuaris podran dur a terme les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. "Hi haurà dues modalitats, una més curta d'aproximadament dues hores de durada encarada al visitant d'hivern que es passa tot el dia a pistes i quan torna a l'hotel encara disposa de tres hores abans d'anar a sopar i l'altra, en vista als turistes que tenim durant la temporada baixa, pels quals seria un al·licient, que es podrà realitzar en un període màxim de sis hores", ha comentat.

Així doncs, el conseller ha incidit en el fet que es tracta d'un "joc molt familiar dirigit per a persones a partir de sis anys i fins als 99". Els usuaris podran adquirir el joc en algun punt de la població i a partir d'allí "l'activaran i hi jugaran quan vulguin". D'altra banda, tot i ser una dinàmica "autònoma" es posarà a disposició dels jugadors un contacte per si els sorgeix qualsevol dubte o, com és habitual en els tradicionals 'Escape Room', es queden encallats en alguna fase. El concurs és de modalitat internacional perquè, tal com ha indicat Marot, "no volem ser el conillet d'índies de ningú" i "arreu del món hi ha empreses que donen aquest servei".

Canvi d'ubicació de la central de cogeneració al Pas de la Casa

Durant la sessió de consell de comú, la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, ha demanat informació sobre el canvi d'ubicació del projecte de cogeneració al Pas de la Casa, exposant una sèrie de preguntes relatives al risc i seguretat d'aquest. Així, Mas li ha explicat que el canvi de localització s'ha dut a terme perquè gairebé la totalitat del projecte es farà a través amb biomassa, motiu pel qual "és necessari que la central se situï com més a prop millor del centre del poble", i "tan sols s'utilitzarà el gas liquat en els moments de major consum".

A més, la cònsol ha manifestat que el projecte de cogeneració no traurà beneficis a l'elèctrica comunal del Pas de la Casa, Sercensa, ja que "la cogeneració no és compatible amb les instal·lacions elèctriques", per la qual cosa "no disminuirà el consum".