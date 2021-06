Encamp cedeix gratuïtament l'espai del menjador de l'escola francesa al Govern

EncampEl comú d'Encamp cedeix gratuïtament l'espai del menjador de l'escola francesa al ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. Aquest dijous, la cònsol major, Laura Mas, i la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han signat el conveni de cessió de l'espai. Durant l'acte, Mas ha explicat que aquest espai ja s'utilitzava des de feia anys per part del Govern.

Fins ara, el ministeri era qui es feia càrrec de l'edifici del Punt d'Informació Juvenil (PIJ), on s'ubica la cuina i el menjador de l'escola francesa. Concretament, Vilarrbula ha explicat que aquest edifici "estava també llogat per la utilització d'algunes aules pel centre d'autoaprenentatge", les quals, actualment, es troben al ministeri de Cultura i Esports, a l'hotel Rosaleda, i per tant "no teníem la necessitat d'utilitzar aquests espais". D'altra banda, el comú també utilitzava la planta baixa pel PIJ, i amb el canvi de conveni, serà la corporació qui assumirà el cost del lloguer de l'edifici, ha indicat Mas.

Així, en el moment que el Govern va decidir que no seguiria llogant els espais, ha estat el comú qui ha passat a fer-hi front. "Tot l'edifici el lloga el comú i ocupem les plantes que ja ocupàvem abans", ha manifestat Mas, afegint que la resta d'espais no seran públics, però sí que es podrien arribar a utilitzar internament per part de la corporació. Amb aquest canvi, i perquè no s'hagi de buscar nous emplaçaments, el comú cedeix gratuïtament l'espai que l'escola francesa ja utilitzava fins ara. El contracte té un termini de quatre anys.

Al seu torn, Vilarrubla ha agraït el gest, ja que és una aposta clara "perquè els alumnes escolaritzats tinguin un funcionament correcte". A més, ha destacat que a Encamp hi ha més de 1.000 alumnes escolaritzats. D'altra banda, Mas també ha comentat que fora dels horaris escolars, l'espai de cuina i menjador podran ser utilitzats pel comú per les activitats infantils que es duen a terme durant les vacances escolars. En aquest sentit, la ministra ha destacat que aquesta és una pràctica habitual durant els períodes de vacances.