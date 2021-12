Encamp completa la reparació de 3.500 m2 de voravies

EncampEls treballs de reforma previstos en el pla de manteniment de voravies d'Encamp estan pràcticament acabats i han suposat la millora de 3.500 m2 de voravia i una inversió de prop de 400.000 euros (393.489,27 euros i el restant serà reconduït el 2022). El pla, que s'ha posat en marxa enguany, amb una nova tècnica de contractació plurianual i adjudicat a dues empreses, s'ha dividit en nou trams i pel que fa als terminis globals s'han complert, d'acord amb el calendari inicial, amb un petit endarreriment de dues setmanes a causa de la meteorologia, segons informen des del comú.

El pla ha inclòs diferents treballs a Encamp i al Pas de la Casa, entre els quals a banda de les voravies i la calçada, s'ha reparat mobiliari urbà com papereres o bancs, s'ha repintat baranes i senyalització horitzontal, s'han afegit jardineres i canviat o reparat piquets i altre material per a ordenar l'estacionament, així com modificacions en punts de recollida d'escombraries, quedant pendent una petita part del mobiliari urbà en algun dels carrers.

El conseller de Manteniment i Infraestructures, Xavier Fernàndez, ha explicat que "és una prioritat pel comú d'Encamp la millora i l'embelliment de l'espai públic de tota la parròquia" i ha afegit que donada l'extensió s'ha de treballar amb una planificació anual, per això "un cop acabat el pla del 2021 de 400.000 euros amb 3.500 m2 de voravies reformades, en breu s'informarà els veïns dels carrers inclosos en el pla per al 2022 que començarà a la primavera".

Els carrers inclosos en el pla 2021 han estat: la reforma integral del carrer del Mirador, del carrer del Pedral i el costat dret del carrer de les Arribes (l'esquerra ja estava fet), així com de l'avinguda de Rouillac, carrer 14 de març i René Baulard. El pla també ha inclòs la reforma d'un tram de la voravia de l'avinguda François Mitterrand amb la carretera dels Cortals, la reparació d'un tram de la carretera de Riberaigües i la reforma de les escales entre el carrer de les Abelletes i la plaça Coprínceps i la reparació i reforma del paviment de les voravies del carrer del Maià al Pas de la Casa, on també s'ha finalitzat la fase primera del carrer Sant Jordi que s'inclou en un projecte propi per la dimensió d'aquest.

Les obres que el comú ha fet en diferents carrers.

Els treballs s'han pogut finalitzar abans de l'arribada de les nevades, exceptuant un tram al carrer de la Palanca que es preveu finalitzar la setmana vinent, i un petit tram del carrer del Pedral que s'executarà, per causes alienes al comú, l'any vinent.

Pla de reforma i manteniment de voravies 2022

El comú d'Encamp presentarà, un cop aprovat el pressupost per l'any vinent, els carrers inclosos en el pla de reforma i manteniment de voravies 2022 amb una previsió de 400.000 euros, que es podran començar a executar a partir de la primavera, donat que la contractació es va fer de manera plurianual per agilitzar l'execució dels treballs.