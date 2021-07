Encamp dona el tret de sortida a la marxa nòrdica

EncampEncamp ha donat aquest divendres el tret de sortida a la marxa nòrdica, una activitat d'estiu gratuïta que es desenvolupa a l'aire lliure i que el comú ha incorporat enguany com a novetat. Segons ha explicat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, l'objectiu de l'activitat, adreçada als residents de la parròquia, però també als turistes que hi vulguin participar, és "potenciar la part més saludable i esportiva", donant continuïtat d'aquesta manera a altres iniciatives que durant l'estiu passat van tenir molt bona acollida com són la bici, el ioga o l'aiguagim.

La sortida d'aquest divendres, que es repetirà els propers 20 d'agost i 3 de setembre, ha comptat amb un recorregut de baixa dificultat, amb la finalitat que hi pugui prendre part tota mena de públic. El límit de participació per sessió està fixat en una quinzena de persones, malgrat que durant aquesta primera sortida hi ha hagut un nombre més reduït d'inscrits tenint en compte que per participar-hi era necessari demanar cita prèvia. Aquest fet, segons Marot, ha dificultat l'arribada de turistes.

Des de l'inici de la sortida, els participants segueixen les pautes d'una instructora, que defineix els passos a seguir i la manera correcta d'utilitzar els estris necessaris a l'hora d'iniciar la marxa. En aquesta ocasió, la instructora Mar Gualtarrada ha posat en relleu que l'objectiu d'aquestes caminades és aconseguir dur a terme un exercici que sigui "harmònic" fent un esforç "que té poc impacte en les articulacions" en el qual es treballa, sobretot, el tronc superior.

De fet, es tracta d'una activitat esportiva en la qual "arribem a moure fins al 90% de la musculatura", sempre que la tècnica es dugui a terme de la manera correcta. La sortida s'ha dissenyat mitjançant un recorregut d'una hora i mitja i s'ha desenvolupat pels carrers de la parròquia, alternant les caminades amb els exercicis físics.