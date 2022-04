Encamp inicia la fase 2 de les obres de remodelació del carrer Sant Jordi

El Pas de la CasaEl comú d'Encamp reprèn aquesta setmana les obres de remodelació del carrer Sant Jordi al Pas de la Casa després de l'aturada hivernal. La segona fase del projecte d'embelliment d'un dels eixos comercials de la vila s'inicia amb l'objectiu de finalitzar-les als volts del mes de novembre abans que comenci la nova temporada d'hivern.

El conseller d'Obres Públiques i Urbanisme, Joan Marc Pifarré, ha explicat que "els treballs consisteixen en la reposició de serveis, el canvi d'enllumenat, la construcció de nous espais per als contenidors i la recollida d'escombraries l'ampliació de les voravies i el nou paviment de tot el carrer". I ha afegit que "en aquesta segona fase es preveu la reconstrucció de la caseta de turisme", un element simbòlic que anteriorment havia estat ubicada a la plaça de l'Església i "la col·locació del nou mobiliari urbà".

Les obres "es desenvoluparan per trams" des de la cruïlla del carrer de les Pistes fins a l'entrada a la plaça Coprínceps per minimitzar al màxim l'afectació als veïns i a l'activitat comercial. Es començarà per la part alta del carrer. Des de la corporació s'ha enviat una carta informativa a habitatges i comerços recordant que per qualsevol incidència poden posar-se en contacte amb l'administració a través del WhatsApp comunal al +376 653 200, en horari d'oficina, de 9 a 17 hores.

Des del comú informen que no està previst que es talli la circulació, ni per vehicles ni per als vianants, en cap moment de les obres, i quan s'hagin de dur a terme talls puntuals del trànsit s'habilitaran passatges alternatius. Pel que fa a les zones d'aparcament, Pifarré ha manifestat que "es mantindran places d'aparcament en zona blava als dos costats del carrer" un cop finalitzades les obres.

Cal recordar que la primera fase de les obres de remodelació es va desenvolupar de juny a octubre del 2021, amb una inversió d'aproximadament 450.000 euros. L'actuació es va efectuar a la part alta del carrer i a un lateral fins a l'encreuament del carrer del Maià. Durant els mesos d'hivern s'ha aturat l'activitat per qüestions climatològiques, com és habitual al Pas, i ara un cop finalitzada la temporada d'hivern es reprenen els treballs, que suposaran una inversió total d'uns 1,6 milions d'euros per "embellir i millorar l'entorn urbà del Pas de la Casa", en paraules del conseller.