Encamp obra les inscripcions per a les activitats d'estiu

EncampEl comú d'Encamp obre aquest dijous les inscripcions per a les activitats d'estiu del Llaç d'Animació, de l'àrea de Jovent i de l'Espai Jove d'Encamp i del Pas de la Casa. Les activitats es desenvoluparan del 4 de juliol al 7 de setembre (en funció de les àrees) i s'emmarcaran en la temàtica dels sentits. Sota el lema 'Amb sentit, o sense, no et perdis l'estiu a Encamp!', els diferents espais d'infants i joves oferiran gimcanes silencioses, grans jocs a cegues, tallers sensorials, sortides i activitats a la natura, entre d'altres. Les activitats de l'Espai Jove d'Encamp i del Pas de la Casa es faran en el format habitual a les colònies dels Cortals a l'alberg de la Baronia.

A través de les diferents propostes, els participants descobriran altres formes de viure el seu dia a dia sense algun dels cinc sentits. A més, a través de les activitats s'aprendrà el llenguatge de signes, el braille i altres mètodes, com resoldre dificultats amb les quals es poden trobar les persones sense sentits com la vista o l'oïda.

Les activitats d'estiu del Llaç d'Animació (infants de 3 a 5 anys) i de l'àrea de Jovent d'Encamp i del Pas de la Casa (de 6 a 11 anys) duraran 10 setmanes i es faran del 4 de juliol al 7 de setembre. A Encamp, l'horari serà tots els dies de les 8.00 a les 20.00 hores. Al Pas de la casa, les activitats es faran cada dia de les 8.30 a les 20.00 hores, menys diumenge, que seran de les 8.30 a les 19.00 hores. El preu aquestes activitats és de 77,80 euros per 4 dies i de 88,90 euros la setmana (5 dies).

En total, hi ha previstes 25 places per a les activitats del Llaç d'Animació d'Encamp i 25 per al del Pas de la Casa. Mentre que per a l'àrea de Jovent es preveuen 75 places a Encamp i 20 al Pas de la Casa.

Pel que fa a les colònies als Cortals, a l'alberg de la Baronia, destinades a infants i joves de 8 a 17 anys hi haurà tres torns: del 4 al 3 de juliol, del 18 al 27 de juliol i de l'1 al 10 d'agost. La recepció dels participants es farà els dies 4 i 18 de juliol i l'1 d'agost a les 8.00 hores. Es preveuen 40 places per torn i el preu és de 239,40 euros per a joves de la parròquia, 285,80 euros per a inscrits d'altres parròquies del país i 483,80 euros per a forans. Les diferents inscripcions es poden fer a comuencamp.ad.

En totes les modalitats d'inscripció hi ha un descompte del 10% per als usuaris del Llaç d'Animació, de l'àrea de Jovent i de l'Espai Jove i per als qui posseeixen el Carnet Piolet o el Carnet Jove. A més, hi ha un descompte del 20% per a la inscripció d'un segon germà o germana.

Ajuts per a activitats d'estiu per a famílies amb dificultats econòmiques

La corporació organitza diverses activitats adreçades a infants i joves perquè tinguin una molt bona experiència durant l'estiu i alhora es pugui donar resposta a les necessitats de conciliació laboral a les famílies. Des del departament de Cultura i Afers Socials estan habilitades les prestacions socials necessàries per a aquelles famílies que per a poder inscriure els seus fills necessitin una ajuda per fer front a les quotes d'inscripció.