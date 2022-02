Encamp obre les inscripcions per a les activitats d'infants i joves durant les vacances de Carnaval

EncampEl comú d'Encamp obre a partir de dilluns les inscripcions per a les activitats de l'àrea de Jovent, de l'Espai Jove i del Llaç d'Animació d'Encamp i del Pas de la Casa que tindran lloc durant les vacances escolars de Carnaval. La temàtica escollida per enguany seran 'els carnavals del món', una idea que permetrà als infants i joves gaudir de la festa de Carnaval a través d'un viatge cultural, sensorial i històric arreu del món per descobrir les tradicions de diferents cultures i països combinant jocs, música, activitats a l'exterior i una festa final, el divendres 4 de març, adaptada a la situació sanitària per tal de garantir les mesures de seguretat per la pandèmia.

El comú ofereix diverses activitats d'acord amb les edats dels infants i joves, així per als més petits del Llaç d'Animació, de 3 a 5 anys, les activitats a Encamp seran de l'1 al 4 de març de les 8.00 a les 20.00 hores, i al Pas del 28 de febrer al 4 de març entre les 9.00 i les 20.00 hores. Per als infants de 6 fins a 12 anys, a Encamp les activitats de l'àrea de Jovent seran del dimarts 1 de febrer al divendres 4 de març, en horari de les 8.00 a 20 hores. Al Pas de la Casa les activitats començaran el dia 28 de febrer i fins al 4 de març de les 9.00 a les 20.00 hores.

Els espais joves, tant d'Encamp com del Pas de la Casa, organitzaran activitats per a joves de 12 a 17 anys, de l'1 de març al 4 de març. El dia 3 de març està prevista una excursió per realitzar activitats a la neu, amb raquetes o múixing, a Grandvalira. Les inscripcions són gratuïtes, però cal fer una reserva trucant al 831028 o al 635400, o bé, enviant un correu a espaijove@encamp.ad. Des del comú recorden que les places són places limitades.

Per a totes les activitats les places són limitades i el preu d'inscripció és de 77,80 euros, amb un descompte del 10%, amb el carnet del club Piolet, o bé si el participant és usuari habitual de l'àrea de dia, i amb un 20% de descompte per al segon germà o germana. També es poden sol·licitar ajudes socials per aquest tipus d'activitats d'acord amb el reglament al servei d'Afers Socials. Les inscripcions i el pagament es pot fer per internet a https://comuencamp.deporsite.net/contractacio-activitats-encamp i a https://comuencamp.deporsite.net/contractacio-activitats-pas.