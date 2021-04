Encamp organitza una mostra gastronòmica amb quinze restaurants

EncampEncamp llença dues accions de reactivació econòmica que s'iniciaran aquesta setmana per donar "visibilitat als comerços", ha explicat la cònsol major, Laura Mas, remarcant que totes dues estan pensades tant per Encamp com pel Pas de la Casa. Per una banda, des del 30 d'abril i fins al 30 de juny hi haurà una mostra gastronòmica a quinze restaurants de la parròquia, i per altra banda, la corporació també ha tirat endavant uns vals de compra de 15 euros destinats als comerços locals.

Pel que fa a les jornades gastronòmiques, es podran degustar diferents menús a vuit restaurants d'Encamp i a set del Pas de la Casa, ha indicat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, assegurant que ho fan durant aquests dos mesos perquè són "temporada baixa i els hi va bé per poder tenir més flux de clients" i també per redescobrir restaurants. Marot ha agraït als diferents locals que s'han sumat a la iniciativa, la qual és molt variada i amb capacitat per a tots els públics, amb menús que poden anar des dels 12 fins als 85 euros. Concretament, el comú ha destinat un pressupost de 4.300 euros en aquestes jornades. A més, per tal de promocionar la mostra, cada dues setmanes, es farà un sorteig els divendres. Per a participar-hi, s'haurà de presentar un tiquet d'algun menú a l'oficina de turisme i el guanyador obtindrà un menú del mateix import que consti en el tiquet presentat. A banda, a tots els participants als sortejos se'ls obsequiarà amb una mostra de mel per taula de la casa 'Le souffle d'Adorre'.

D'altra banda, l'acció dels vals encampadans comença aquest dilluns i s'allargarà fins al 12 de desembre. Tal com ha comentat Marot, es donarà un val de 15 euros als 5.718 caps de casa que hi ha a la parròquia encampadana, els quals es podran recollir als serveis de tràmits i a les oficines de turisme. "Es vol dirigir principalment al petit comerç, perquè la gent agafi el costum de comprar a Encamp" ha manifestat el conseller, qui ha afegit que fins al moment han destinat un pressupost de 30.000 euros per a aquesta acció, però que podran destinar-hi més quantitat per abastir a tots els caps de casa, en cas que fos necessari.

El comú també ha previst que qui no pugui anar personalment a buscar el val, es podran recollir per altres persones sempre amb autorització. Sobre els comerços, des del comú s'ha recalcat que són comerços petits i, per tant, no hi poden participar ni supermercats ni hipermercats, ni tampoc botigues de venda de tabac o alcohol. Tot i així, sí que hi poden formar part els bars i les granges sempre que la venda estigui lligada a un àpat. Dels 1.400 comerços que hi ha a la parròquia, de moment se n'han adherit una cinquantena: 31 a Encamp i 19 al Pas de la Casa, i el comú ha destinat 1.100 euros en la campanya de promoció d'aquesta iniciativa.

Durant la presentació de les accions, des del comú s'ha indicat que la seva intenció és poder repetir la mostra gastronòmica de cara al 2022 i que, per altra banda, els vals de compra sorgeixen amb la voluntat d'ajudar i dinamitzar els comerços petits de la parròquia afectats per la Covid-19.