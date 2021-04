Encamp reparteix compost per a jardineria de forma gratuïta

EncampEl comú d'Encamp repartirà entre els veïns i de manera gratuïta, el compost per a jardineria obtingut amb la prova pilot de recollida de matèria orgànica de grans productors, que es duu a terme en el marc de les accions del vigent Pla Nacional de Residus amb la col·laboració de la resta de comuns i el Govern.

El servei de Parcs i jardins repartirà el compost des de les instal·lacions comunals de la Devesa (Av. de François Mitterrand, 25), de dilluns a dimecres de la setmana vinent des de les 10 fins a les 17 hores. És necessari portar un recipient, sac o bossa per endur-se el compost cap a casa, el qual és apte per a jardineria, però no per a ser utilitzat en cultius d'horts. S'ha d'utilitzar barrejat amb terra, amb una proporció de 20% de compost per 80% de terra, i mai un 100% del compost de forma directa, ja que podria ser perjudicial. Es recomana anar provant la proporció de compost i de terra més adient a les necessitats de cada arbre o planta.

El comú realitza diferents iniciatives amb la ciutadania en l'àmbit de l'embelliment floral de la parròquia. Així, per exemple, el mes d'octubre passat es va fer la campanya de repartiment gratuït de geranis pel canvi a les flors de tardor-hivern i en els propers mesos sortirà la convocatòria de la XV edició del concurs d'embelliment floral de la parròquia. A més, des de la corporació recorden que Encamp va ser la primera parròquia a formar part del moviment Viles Florides del Principat i compta amb el guardó de 4 flors d'honor, el màxim atorgat fins al moment.