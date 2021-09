Encamp repetirà els mercats d'estiu l'any vinent

EncampEl comú d'Encamp fa un balanç molt positiu dels quatre mercats d'estiu que s'han celebrat a la parròquia, dos a Encamp i dos al Pas de la Casa, per la bona rebuda que hi ha hagut tant per part dels residents i dels visitants com també dels empresaris. Aquest cap de setmana s'està celebrant el darrer mercat a la plaça de Sant Miquel i als carrers dels voltants, i des de la corporació es vol continuar apostant per aquesta iniciativa de cara el proper estiu. "L'any vinent els volem fer evolucionar una mica més per adaptar-los a les noves situacions i oferir un nou producte", ha indicat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot.

Aquests mercats van néixer l'estiu passat com un pla de xoc per la crisi generada per la pandèmia i la intenció és "donar una oferta complementària al nostre producte d'estiu que és la natura amb el Funicamp", ha manifestat el conseller. Pel que fa a aquest darrer mercat, hi ha diverses parades d'artesania i comerç i està ambientat en l'època romana. Marot ha destacat que hi ha vuit parades locals de la parròquia d'Encamp i la resta són de fora, algunes de les quals, repeteixen d'anteriors mercats. Com a novetat d'enguany, els mercats també han estat acompanyats d'actuacions musicals. Aquest dissabte a les 12.30 hores hi ha hagut el concert de Black Thursday, que es va haver d'ajornar a causa de la pluja d'aquest divendres, i a les 19 hores hi haurà l'actuació de Punkers Love The 80s.

La temporada d'estiu a la parròquia ha estat bona amb diferents activitats per reactivar l'economia tant de caire esportiu com cultural, ha informat el conseller. En aquest sentit, Marot ha destacat la bona rebuda que ha tingut el Funicamp. "Anirem amb xifres d'uns 14.000 passatgers" que és una xifra similar a la de l'any passat i també de l'estiu del 2019, ha comentat, afegint que enguany, en les visites culturals s'ha obert un orri més. Cal recordar que el Funicamp tancarà aquest diumenge 12 de setembre i es preveu que aquesta temporada d'hivern ja es pugui tornar a obrir.

Pel que a l'obertura del telecabina dels Pioners i del telecadira el Coll dels Isards del Pas de la Casa per apropar l'estany de les Abelletes als turistes, ha tingut un total de 3.000 visitants durant els 40 dies que ha estat obert. Marot ha remarcat que aquesta obertura va ser una prova pilot. "Creiem que el visitant que ve al Pas de la Casa ho ha agraït i mirarem de repetir-ho per l'any vinent", ha indicat.

D'altra banda, des de la corporació, a través del consell econòmic i social, ja s'està treballant amb diverses accions de promoció per atraure visitants al Pas de la Casa després d'un mes de juliol que ha estat dolent pels comerciants. Tot i així, el conseller no ha volgut avançar res perquè encara han de fer un balanç final de tot l'estiu abans de desenvolupar cap ajuda. De cara a la temporada d'hivern, el comú es mostra optimista, sobretot pel turisme de proximitat.