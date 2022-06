Entra en funcionament la minideixalleria de l'aparcament de l'Estació Central d'Autobusos

Andorra la VellaEl Comú d'Andorra la Vella ha inaugurat aquest dilluns la nova minideixalleria de l'aparcament de l'Estació Central d'Autobusos. La voluntat és de fomentar el reciclatge i millorar la gestió dels residus a la parròquia, segons ha explicat el conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella.

En aquesta minideixalleria, a més de vidre, envasos i paper i cartró, també s'hi podrà dipositar petits electrodomèstics i mobles, així com olis vegetals, entre d'altres, de les 8h a les 20h.

Aquest nou punt de recollida de residus se situa en una "zona residencial molt important des d'un punt de vista estratègic", doncs hi conflueix molta població segons ha explicat Estrella, i se suma als altres tres ja en funcionament de l'aparcament del Parc Central, del Valira i de Meritxell, que més endavant es complementaran amb una minideixalleria al carrer Terra Vella i al Cedre.

Estrella també ha anunciat que la recollida de residus porta a porta s'ampliarà a la zona de Terra Vella a partir del proper mes de setembre. Els ha animat a fer l'ampliació el fet que al Cedre, on ja fa mesos que es realitza, ha tingut "molt bona acceptació" i ha anat ampliant la participació dels veïns.

Finalment, el conseller de Sostenibilitat i Innovació també ha avançat que des del Comú es treballa per instal·lar un sistema de punts verds amb accés restringit amb targeta en zones residencials amb pocs veïns per limitar el seu ús a aquests i evitar males praxis.

Tot plegat serveix, a més, per anar treient els contenidors dels carrers i "ordenar la via pública", ha manifestat Estrella, alhora que ha recordat que l'horari per a treure les escombraries és de les 20h a les 22h de manera general i fins a les 23h a les zones amb recollida porta a porta.