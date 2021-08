El primer equip d'hoquei del Barça ja entrena a Encamp

Un estiu més, la parròquia d'Encamp és parada obligada de les diferents seccions professionals que té el FC Barcelona. En aquest cas, la primera d'arribar al Principat ha estat l'hoquei sobre patins, que avui mateix, després d'instal·lar-se ja ha realitzat el primer entrenament al Centre Esportiu. Cal recordar que aquest és el tercer estiu que aquesta secció fa una part de la seva pretemporada a Encamp. Aquesta en concret, han escollit Andorra per fer el darrer tram de la preparació doncs ja la setmana vinent comencen a tenir els compromisos oficials. L'estada, tindrà una durada de cinc dies i es perllongarà fins al proper divendres 13. L'equip d'Edu Castro, que afronta la cinquena temporada al capdavant de la secció.

Durant la roda de premsa de presentació, en la que ha comparegut el conseller d'esports del comú, Xavier Fernàndez, juntament amb el tècnic blaugrana, Edu Castro, i el segon capità de la plantilla, Sergi Panadero, han coincidit en la bona comunió entre club i comú. El conseller d’esports ha destacat que “estem molt contents que estigueu aquí. Ja podem dir que Encamp és casa vostra” referint-se a les seccions de l’FC Barcelona. Fernàndez ha posat en relleu que l’esport forma part de l’aposta del comú per tal de dinamitzar la parròquia i que “el fet de tenir aquí l’escut del Barça ens reforça la nostra aposta”

També ha confirmat que després de l’hoquei passaran per la parròquia les seccions d’handbol, futbol sala i bàsquet. per la seva part, el tècnic del club, Edu Castro, ha dit que “tot són paraules d’agraïment” i ha recordat que són tres anys seguits els que la secció porta a Encamp. De la mateixa manera ha agraït al comú d’Encamp “les facilitats” que els dona per tal de poder treballar així com la bona feina feta per part del personal del Centre Esportiu. Finalment, el segon capità de la secció, Sergi Panadero, s'ha sumat als agraïments i ha refermat que "a Encamp ens sentim com a casa nostra. Estem en el millor entorn per aconseguir el nostre nivell físic i ho gaudim al 100%". Panadero ha explicat que "la temporada passada va ser atípica, esperem que aquesta ho sigui menys. Esperem aixecar tots els títols en els que participem".

Quant a la preparació, Castro ha explicat que una part fonamental de la preparació que es fa a Encamp, la part física s’emporta gran part del treball. Ha recordat que el primer partit oficial és el 20 d’agost i que per aquest motiu, a banda de la preparació física, “treballem aspectes tàctics perquè la temporada és ja d’aquí una setmana”. Castro ha destacat que “la temperatura d’Andorra i les instal·lacions, tenint el camp de futbol al costat del pavelló ens va molt bé per afrontar la preparació”. Panadero ha deixat clar que "tenim moltes ganes de començar a competir" sent la Lliga Catalana el primer títol que defensarà la secció. Finalment, tant Panadero com Castro han recordat les incerteses que la temporada passada els va provocar i el tècnic ha dit que "ens hem de posar en l'escenari més pessimista, i pensar que tornarem a tenir una temporada sense públic".