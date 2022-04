Escaldes assoleix una parròquia més "endreçada" amb la recollida de residus voluminosos

Escaldes-EngordanyLa reorganització del servei de recollida de residus voluminosos a la parròquia d'Escaldes-Engordany està assolint els objectius i fites que s'havien marcat des de la corporació. Així ho manifesta la consellera de Medi Ambient, Mobilitat i Urbanisme, Cèlia Vendrell, qui explica que des de l'inici del servei, a principis de febrer, s'observa com la població cada cop està més conscienciada i, gràcies al treball realitzat per millorar l'organització de la recollida, "guanyem mig dia de feina i som molt més efectius".

En aquest sentit, comenta que abans de la reestructuració s'encarregaven del servei dos departaments, el de Medi Ambient, qui gestionava la deixalleria, i el de Serveis, que feia la recollida. "Teníem un sistema totalment inoperatiu que ens donava més feina, motiu pel qual ara és Medi Ambient qui gestiona exclusivament les deixalleries i la recollida de residus voluminosos", indica i recorda que aquesta mena de brossa correspon a deixalles "grans que no es poden desplaçar amb un vehicle particular", com els armaris, sofàs, matalassos, etcètera.

Vendrell assenyala que el nou sistema està sent molt ben acceptat pels ciutadans de la parròquia, qui "estan entenent la cultura del reciclatge i som més nets en general perquè no deixem brossa quan no toca". D'aquesta manera, apunta que des del comú també s'ha modificat el calendari per deixar la brossa, els dilluns, dimecres i divendres, amb la voluntat que "la població tingui temps durant el cap de setmana de fer neteja general i reciclar no li suposi un esforç afegit, ans al contrari".

A més, el departament disposa d'un número de telèfon i un WhatsApp perquè els ciutadans puguin avisar, tot i que reconeix que "ho facin o no", el servei recorre tots els carrers de la parròquia els dies assenyalats. "La gent ha entès que hi ha tres per baixar els residus al portal i ho respecten al peu de la lletra, la qual cosa suposa que cada dia Escaldes-Engordany està més neta", diu.

La consellera també posa de manifest la necessitat de la població, en general, de reciclar en una major mesura per col·laborar, des de l'àmbit particular, en la lluita contra el canvi climàtic i en el fet de disposar d'uns espais públics i privats "polits" i recorda que els ciutadans tenen a la seva disposició l'aplicatiu mòbil 'Reciclem bé', una eina digital que assenyala quina mena de residus s'han de dipositar en cada contenidor.

