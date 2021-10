Escaldes i Encamp celebren el Dia internacional de la Gent Gran amb activitats esportives

Andorra la VellaEls comuns d'escaldes-Engordany i d'Encmap han celebrat aquest matí el Dia internacional de la Gent Gran amb la realització d'una caminada popular i diverses activitats pels més grans de les parròquies. D'aquesta manera la Llar de Jubilats de la corporació escaldenca ha organitzat una marxa amb l'objectiu de visibilitzar el col·lectiu i promoure l'activitat física per afavorir la qualitat de vida de la població i els espais de trobada. A més, segons indiquen també suposa un pas més cap a la normalitat després de l'aturada de l'activitat arran de la irrupció de la Covid-19.

La jornada, que s'ha celebrat aquest matí, ha aplegat més d'una trentena de participants que han pogut elegir entre dos circuits depenent de la seva condició física: un de tres quilòmetres i que segueix els punts de la Jorma i un altre de dos quilòmetres i amb menys desnivell. La caminada ha anat precedida d'una sessió d'escalfament i ha acabat amb un aperitiu a la terrassa de la Llar de jubilats.

La voluntat de l'administració comunal és promoure el benestar físic i mental de les persones grans a través de l'esport i la creació d'espais de socialització. En aquest sentit, des de la Llar de jubilats d'Escaldes posen en relleu que la gent gran són persones que sumen dins de la societat i que tenen el seu paper actiu.

Des del comú recorden que abans de la pandèmia la Federació de la Gent Gran d'Andorra organitzava un berenar i ball amb motiu de la diada del col·lectiu, però tot i la bona evolució de la situació sanitària, encara no es pot recuperar la tradició. Per aquest motiu la corporació escaldenca ha apostat per celebrar amb un format inusual, evitant aglomeracions i complint amb totes les mesures.

Campionat de botifarra i 'masterclass'

Per la seva banda, el comú d'Encamp ha celebrat la diada amb un campionat de botifarra i una 'masterclass' de 'fit dansa'. Les activitats, que s’han desenvolupat al Cafè del Poble i a la plaça dels Arínsols, han comptat amb l’assistència d’una vintena de padrins. La jornada ha començat a les nou del matí amb el campionat de botifarra i a un quart de deu s’ha iniciat la 'masterclass', que s’emmarca dins de la campanya ‘Mou-te per la teva salut’. Els participants han estat obsequiats amb una samarreta i una motxilla amb el lema que centralitza la campanya.

D'altra banda, des de la corporació recorden que en el marc de la iniciativa ‘Mou-te per la teva salut’, aquest dissabte tindrà lloc la marxa popular a Encamp que ja compta amb més de 300 inscrits. El recorregut tindrà la sortida i arribada a la plaça Sant Miquel i s’iniciarà a les onze del matí. La llargada total de la caminada és de 2,5 quilòmetres, sense pràcticament desnivell, i està pensada per a totes les edats. Es preveu que la tingui una durada d’entre 30 i 40 minuts. La inscripció i la recollida de les samarretes es podrà fer fins aquest divendres a les deu de la nit al Complex esportiu i sociocultural d’Encamp.