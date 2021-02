Escaldes-Engordany assegura que té a punt el transport parroquial

Escaldes-EngordanyEl comú d’Escaldes-Engordany està treballant amb tots els actors concernits, com ara el departament d’Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial i Transport del Govern, l’Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra i FEDA Solucions, per definir i fer operatiu un sistema de transport parroquial (STP) col·lectiu, adaptat a les necessitats i especificitats de la parròquia. Així, el comú té previst iniciar les proves pilot "ben aviat", per poder tenir una idea clara dels fluxos d’ús, horaris, intensitats i altres dades útils estadísticament i per ajustar el servei i maximitzar la seva eficàcia, informa el consistori aquest dijous en un comunicat.

Amb l'objectiu d'optar per l'eficiència, el comú està estudiant, amb coordinació amb el Govern, una adaptació del recorregut de l'LC (Línia Circular), que no ha acabat de funcionar i que per això els busos ara són més petits del que eren al principi del funcionament de la línia. Al mateix temps, s’està estudiant la viabilitat d’un transport parroquial a la demanda per a les zones allunyades del centre, com els Vilars, Sant Jaume, Engolasters-urbanització la Solana, Can Noguer, urbanització la Plana o la vall del Madriu.