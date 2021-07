Escaldes-Engordany avança en la remodelació del passeig del riu

Escaldes-EngordanyEl comú d’Escaldes-Engordany continua endavant amb la remodelació del passeig del riu. D’aquesta manera, després de completar les obres del tram compromès entre els carrers Constitució i Copríncep de Gaulle ara vol dur a terme els treballs entre Constitució i fins al Prat del Roure, concretament fins a l’edifici de l’Espai Jovent.

Per aquest motiu, aquesta mateixa setmana ha sortit publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la convocatòria per al concurs públic d’aquests treballs de reforma i embelliment. Les previsions del comú són que les obres puguin començar al mes de setembre (de fet les empreses tenen marge fins al 5 d’agost per lliurar les ofertes) i que s’allarguin uns dos mesos.

Quan la remodelació d’aquest tram estigui enllestida ja només quedaran uns 200 metres de passeig per embellir, tal com confirmen des de la corporació comunal escaldenca.

Cal destacar que les primeres actuacions al passeig, les que van suposar la intervenció en el tram entre Constitució i Copríncep de Gaulle, han consistit en la pavimentació del terra i millores en el mobiliari urbà. El cost ha estat de 230.000 euros.