Escaldes-Engordany convoca una nova reunió de poble

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha convocat una nova reunió de poble pel pròxim dilluns 9 de maig. L'acte tindrà lloc a la sala Prat del Roure, a les 20 hores, i està obert a tota la població de la parròquia. En la reunió de poble hi intervindran els dos cònsols, que informaran dels projectes que hi ha en curs, com ara els treballs de l'aparcament de l'Església i el projecte Caldes, dues iniciatives que donaran impuls a la part alta de la parròquia, o la proposta del comú per millorar l'urbanisme al Clot d'Emprivat.

Així mateix, els cònsols comentaran la iniciativa d'ampliació de la Llar de jubilats, també les accions per posar en valor la vall del Madriu a través de la borda de Ràmio arrendada pel comú i detalls del projecte de pisos de lloguers assequibles, entre altres assumptes de caràcter general. La reunió de poble es podrà seguir en directe a través de la pàgina de YouTube de la corporació.