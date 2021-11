Escaldes-Engordany organitza la segona edició de l'Alpha Space

Escaldes-EngordanyEl departament de Joventut del comú d'Escaldes-Engordany organitza pel dissabte 13 de novembre al Prat Gran l'Alpha Space, un punt de trobada per als joves a partir dels 16 anys. Aquesta segona edició, compta amb una oferta cultural, esportiva i d'oci alternatiu, perquè els joves puguin gaudir d'una jornada enriquidora, plena d'inspiració i envoltats de la cultura urbana.

Al llarg del dia, els joves podran participar en diferents tallers com: bombolles de sabó gegants, skateboard, artesania en fusta, treballs tèxtils i breakdance. Per una altra banda també hi haurà concerts de rap a càrrec de Zirze & DJ Txino, Bito, Malos Hábitos i Izi Drado. A més, la jornada compta amb diferents DJ's com: Richy Vuelcom, John Holt i Rowsys, que seran els encarregats d'omplir de música la jornada del dissabte.

Segons ha explicat la corporació, l'objectiu és dinamitzar una part del temps lliure dels joves i afavorir l'experimentació i la creativitat. Tota la informació i els horaris es troben a la pàgina web de la corporació.