Escaldes-Engordany reprèn el programa 'Empodera't'

Andorra la VellaEl programa 'Empodera't' d'Escaldes-Engordany continua aquest any 2022 després de la bona rebuda que van tenir les activitats i els tallers durant aquest any passat, quan en total hi va haver fins a 137 participants, i totes les activitats van tenir un aforament complet. La consellera d'Acció Social de la corporació escaldenca, Magda Mata, ha declarat que estan molt contents amb l'acollida que ha tingut el programa i per aquest motiu volen continuar endavant. D'aquesta manera, el comú preveu reiniciar les activitats i els tallers el proper mes de març i fins al mes de juny amb una proposta mensual.

Al llarg d'aquest 2021 s'han organitzat diferents tallers com dues masterclass de defensa personal, una xerrada sobre tècniques de comunicació interpersonal sota el nom 'Fes-te sentir', un taller de cosmètica natural i una xerrada sobre nutrició. Mata ha lamentat que totes les activitats d'aquest any passat tinguessin un aforament molt limitat pels protocols sanitaris. "Hem tingut grups molt reduïts, molta gent s'ha quedat fora i esperem que hi hagi una flexibilització dels protocols" per arribar a com més gent millor, ha manifestat. Per exemple, ha comentat que el taller de cosmètica es va haver de reduir a 9 participants, ja que la distància era molt propera. Tot i així, en ser grups petits, "hem tingut molta participació i els tallers han estat molt dinàmics".

Pel que fa a les participants, Mata ha manifestat que moltes vegades són elles qui demanen i proposen tallers. En aquest sentit, ha comentat que se'ls va demanar de fer un taller de mares i filles perquè en funció de les edats, la comunicació entre elles no és fluida i és una manera de poder-se apropar. A banda, de cara a les properes activitats, el comú s'ha fixat diferents eixos que volen tractar com més tallers de salut, de comunicació i també de feminisme.

El comú encara està treballant en les activitats pels propers mesos i de moment no han volgut avançar quines seran. Finalment, Mata ha recordat que l'objectiu del programa és que les participants aprenguin que l'empoderament és un procés de conscienciació, d'aprenentatge i d'adquisició d'eines. Des d'Escaldes-Engordany "estem promovent aquesta transformació social", ha emfasitzat.