Escaldes inicia cursos de batucada per a joves i adults

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany continua proposant activitats per fomentar la cultura a la parròquia. És per això que la corporació, gràcies a una iniciativa proposada pel músic i director del Centre Artístic Musical la Grandàlia, Jordi Barceló, ha presentat aquest dilluns uns cursos de batucada que es desenvoluparan al Centre Social i Recreatiu de Fiter i Rossell, un espai en el qual recentment s'ha incorporat l'escola de música amb l'objectiu de donar dinamisme a aquesta zona de la vila. De fet, segons ha explicat el conseller de Vida Cultural escaldenc, Valentí Closa, el nom del centre s'ha canviat pel de 'La llanterna' "amb la pretensió de donar llum cultural a una zona de la parròquia on alguns moments no s'han fet tantes coses com ara".

Els cursos de batucada, batejats sota el nom de 'Batukand', tindran lloc els dimarts i dijous de cada setmana, començant per aquest 14 d'octubre, i s'espera que el projecte tingui continuïtat en el temps. En un inici hi haurà tres grups: dos destinats als adults, que podran assistir a les sessions els dimarts o els dijous entre les 20.30 i les 21.30 hores; i un tercer adreçat als infants d'entre 8 i 16 anys, per als quals s'ha reservat els dimarts de les 19.30 a les 20.30 hores. En totes les sessions es permetrà un màxim de fins a quinze persones. A més, tot i que les inscripcions ja estan obertes, Barceló ha informat que durant l'octubre hi haurà jornada de portes obertes, per la qual cosa qualsevol ciutadà podrà assistir a alguna de les classes de manera gratuïta i inscriure's oficialment de cara al novembre pagant una quota mensual de 25 euros.

Un dels punts forts d'aquests cursos és que comptaran, segons ha indicat Barceló, "amb un professor experimentat en percussió i batucades" com és Javier Crespo. Aquest fet, per tant, obre la porta a la possibilitat que els usuaris de les sessions puguin fer actuacions als carrers d'Escaldes en celebracions com la festa major de la parròquia o per Nadal i Reis. "Volem oferir una activitat divertida i enèrgica. De ben segur que a més d'un l'impressionarà", ha manifestat el músic.

Amb tot, Closa ha posat en relleu que la voluntat del comú és donar suport a totes aquelles iniciatives "que aportin alguna cosa d'afegit a la parròquia", especialment si tenen en compte els joves.