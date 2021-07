Una esllavissada talla la carretera de Bixessarri

BixessarriEl fort patac d'aigua que està caient sobre el Principat al llarg d'aquest dimarts a la tarda ha provocat novament inundacions a la CG6, a la carretera de Bixessarri (Sant Julià de Lòria). Segons informa el departament de Mobilitat, la carretera està tallada en ambdós sentits de la marxa després del desbordament d'un torrent.

Segons s'informa des del Govern, efectius del COEX, els bombers, la policia i de Protecció Civil, així com agents de circulació del comú de Sant Julià, estan treballant en el tram afectat per contenir les torrentades provocades per l'episodi de pluja i restablir la circulació com més aviat millor.

Cal recordar que fa poc més d'un mes aquest mateix tram va quedar restringit a la circulació a conseqüència d'una altra torrentada a l'altura de la Borda de l'Arena, que va arrossegar unes 600 tones de terra i pedres. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, per avaluar l'abast de la torrentada.

Torrentada a Bixessarri.

A banda d'aquesta actuació, el Cos de Bombers ha confirmat que també s'estan destinant efectius per mirar de solucionar la complicada situació en punts d'Encamp, Escaldes-Engordany i també a Andorra la Vella en zones com la carretera de la Comella i l'avinguda Doctor Francesc Mitjavila.