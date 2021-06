Una esllavissada talla la CG6, a la borda de l'Arena

Sant Julià de LòriaLes precipitacions d'aquesta tarda han provocat un parell d'esllavissades "importants" a la CG-6, a l'alçada del restaurant Borda de l'Arena i al poble de Bixessarri. Tal com ha detallat el cap de Govern, Xavier Espot, "un parell de torrents" han "desprès molta aigua, molta terra i pedres" que han tallat la carretera. Ara es treballa per obrir un pas que permeti, si més no, fer un pas alternatiu a l'espera que es puguin adjudicar els treballs d'urgència perquè empreses especialitzades puguin "deixar la carretera practicable i neta".

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, que ha acompanyat Espot i els cònsols de Sant Julià de Lòria al punt del despreniment, ha destacat que "la via no presenta grans danys" i que també s'han fet inspeccions oculars amb els veïns de Bixessarri i "no es percep cap afectació" més enllà de l'acumulació de rocs i terra a la via. El ministre ha afegit que aquest dimarts faran anar a la zona unes 'banyeres', és a dir, uns camions de gran tonatge per poder retirar la terra i les pedres i deixar "la via practicable".

Al seu torn, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha destacat el fet que no s'hagin hagut de lamentar danys personals i ha dit que a la parròquia s'han donat petites incidències arran de la forta pluja, tot i que cap com la de Bixessarri. Així "a títol d'exemple" ha explicat que s'ha acumulat aigua a la planta baixa i el soterrani de l'edifici comunal i també en un de privat arran del fet que la calamarsa ha "embossat" les reixes dels desaigües.