Espectacles per a petits i grans a la Cultura en família d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha programat una sèrie d'espectacles adreçats a les famílies que permetrà a grans i petits gaudir de la descoberta de la literatura, el teatre i la música de forma lúdica. Segons informen des de la corporació, es tracta de la segona edició de la iniciativa Cultura en família a a la parròquia, i va arrencar dilluns 28 de febrer amb 'Mozartland', un concert-espectacle inclòs dins dels actes del Carnaval conjunt amb Andorra la Vella.

La propera cita serà 'Cuques', a càrrec de l'Escena Nacional d'Andorra (ENA), un conte sobre l'amistat en un món col·lapsat per les deixalles d'un futur no massa llunyà. L'espectacle tindrà lloc dissabte 26 de març, les entrades es poden adquirir a la pàgina web www.agenda.ad i tenen un preu de 3 euros per als adults mentre que pels infants l'accés és gratuït.

La següent iniciativa es durà a terme dissabte 23 d'abril, emmarcada en els actes de Sant Jordi, s'ha programat 'On vas, Moby Dick?', a càrrec del Centre de titelles de Lleida, que ens explicaran la història del Tim, un nen a qui li agrada veure el mar, motiu pel qual, sempre que pot, visita l'àvia al seu poble de pescadors. Allà coneixerà la Kalin, una nena de la seva edat, que li contarà la història de la Moby Dick. Tot jugant i fent volar la imaginació, en Tim i la Kalin reviuran les aventures de la gran balena blanca per alliberar-se dels arpons del capità Ahab i continuar nedant lliure pels set mars. L'entrada és gratuïta.

Tancarà el programa 'El Rei de la casa', de la Cia. Farrés brothers, dissabte 21 de maig. Es tracta d'un espectacle sobre la gelosia entre germans i el desig de poder basada en fets Reials que narren com el tron del rei de casa està molt disputat, no només pel germà gran i el germà petit, sinó també per altres reis que ja fa temps van ser destronats i ara anhelen recuperar el seu poder. Les entrades per als adults costen 3 euros mentre que per als infants són gratuïtes. Estan disponibles a l'Oficina de Turisme d'Escaldes-Engordany i al Servei de Tràmits del Comú.

El comú manifesta que tots els espectacles són a les 17 hores, a la Sala Prat del Roure, i recomanen consultar les mesures de prevenció de la Covid-19 establertes pel Govern abans d'anar als espectacles.