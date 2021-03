Espot: "Andorra ha fet un salt qualitatiu en l’organització de proves esportives d’alt nivell internacional”

Sant Julià de LòriaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que “aquests darrers anys Andorra ha fet un salt qualitatiu en l’organització de proves esportives d’alt nivell internacional”, i ha afegit que “aquest salt no és fruit de l’atzar, sinó que es deu a l’esforç i la constància de les federacions esportives, els camps de neu, les institucions i les dones i els homes que estimen Andorra i creuen en el seu potencial”. Així ho ha posat en relleu en la cerimònia d’inauguració del Campionat del Món de Triatló d’Hivern, que se celebra per primera vegada a Andorra i que té lloc entre el 19 i el 21 de març a Naturlandia. Tal com ha destacat Espot, la celebració d’aquest esdeveniment és el tret de sortida “de l’Andorra Multiesport Festival, un projecte esportiu que permet posicionar Andorra en el calendari internacional de triatlons i que compta amb el ple suport del Govern a través d’Actua, d’Andorra Turisme i del ministeri de Cultura i Esports”.

Així doncs, durant el seu parlament, Espot ha donat la benvinguda als més de 200 participants, provinents de setze països, que durant aquest cap de setmana competiran pel títol de campiona i campió del món de triatló d’hivern “en un paratge natural excepcional”. Precisament, el cap de Govern ha agraït a tots els organitzadors que fan possible que el país “es converteixi en l’epicentre mundial del triatló” amb la celebració “d’un projecte d’excel·lència al voltant de la marca Andorra, que gaudeix d’unes instal·lacions i d’una infraestructura hotelera de primer nivell”.

La cerimònia d’inauguració, a la plaça de la Germandat laurediana, també ha comptat amb la presència del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; el d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy; la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva; la de Turisme, Verònica Canals; i el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i també el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral.