Espot confia que la llei òmnibus s'aprovi al gener

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha expressat la seva disposició a introduir esmenes a la llei òmnibus, sempre que aquestes no alterin les mesures essencials de creixement sostenible i dret a l’habitatge. Durant una compareixença recent, Espot ha destacat que Govern ha estat en converses amb diversos sectors i associacions, com la Cambra de Comerç, la CEA i l’EFA, amb l’objectiu de considerar les seves propostes i, alhora, mantenir intacta l’essència de la llei.

L’esmena a la totalitat presentada per Andorra Endavant serà debatuda a finals de novembre, segons ha avançat Xavier Espot, qui espera que la llei pugui ser una realitat a partir del gener. El cap de Govern ha subratllat que l’objectiu principal de la llei és aconseguir un augment de l’habitatge assequible, tot mantenint un creixement econòmic compatible amb la sostenibilitat ambiental del país.

En les seves declaracions a RTVA, Espot ha afirmat: “Ens hem reunit amb l’associació de propietaris de terres, amb la Cambra de Comerç, amb la CEA, amb l’EFA, amb totes les associacions o amb algunes, però ens acabarem veient amb totes les associacions signatàries del manifest contrari a la llei per intentar incorporar les seves propostes sempre que no desvirtuïn la finalitat d’aquesta llei, perquè si l’hem tirat endavant és per aconseguir que hi hagi més habitatge a preu assequible i que això sigui compatible amb un creixement sostenible.”

La polèmica entorn de la llei òmnibus ha generat un debat intens, amb sectors que manifesten preocupacions sobre l’impacte d’aquestes mesures, però Espot ha reiterat la seva aposta per trobar un equilibri que beneficiï tots els implicats.