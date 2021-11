Espot respecta la manifestació, però afirma que "la cridoria" no farà variar "ni un bri" els objectius del Govern

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, afirma que des de l'executiu respecten "enormement" el dret de manifestació de la ciutadania que tingui una opinió divergent envers l'estratègia de l'administració per lluitar contra la pandèmia del coronavirus, però ha refermat que aquestes actuacions no canviaran els objectius que pretén assolir el Govern. "Per moltes manifestacions que hi hagi, per molt soroll i cridòria que es faci en plena sessió del consell de ministres, no ens sentim condicionats per aquesta actuació, la respectem enormement, però no estem condicionats, tenim molt clares quines són les nostres fites i, a més, creiem que també tenim l'aval majoritari dels ciutadans en l'assoliment d'aquests objectius", ha manifestat durant l'acte d'homenatge a la primera consellera general, Mercè Bonell.

En aquest sentit, ha asseverat que la voluntat de l'executiu és protegir la salut de tots els ciutadans i consolidar el creixement econòmic i social postpandèmia, motiu pel qual ha exposat que seguiran prenent les decisions que siguin necessàries", sempre respectant els drets fonamentals de les persones. Així doncs, ha indicat que el Govern basa les seves decisions en l'evidència científica, tot matisant que "no són estudis que circulen per les xarxes i que no estan degudament contrastats, sinó que és aquella informació que vehicula l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i d'acord amb això nosaltres prendrem les decisions que hàgim de prendre", sobretot tenint en compte que la situació sanitària "no està per tirar coets".

Espot també ha manifestat que estan analitzant si la concentració que s'ha celebrat aquest dimecres al matí davant de l'edifici administratiu del Govern "s'estableix dintre de les normes jurídiques", ja que, segons ha dit, semblaria ser que els organitzadors no haurien sol·licitat l'autorització preceptiva al ministeri d'Interior. "Valorarem si s'ha d'investigar i emprendre alguna acció a conseqüència d'això", ha assenyalat, deixant clar que "no volem que s'interpreti que volem reprimir el dret de manifestar-se", però "les coses s'han de fer en el marc que preveu la llei".

En aquesta línia, ha reiterat la defensa ferma de l'executiu per la llibertat com a dret fonamental, però ha afirmat que no hi ha cap dret que sigui il·limitat, ja que "quan pensem que alguns drets fonamentals individuals són il·limitats el que fem és restringir d'una forma excessiva i injusta els drets dels altres". I ha posat en relleu que per garantir que el dret a la llibertat de tots els ciutadans estigui degudament protegida, "cal que tots siguem conscients que la nostra llibertat comença o acaba, on comença la dels altres".

En relació amb les declaracions realitzades durant la concentració per la consellera general no adscrita, Carine Montaner, afirmant que té constància de persones d'alt poder adquisitiu residents que es plantegen marxar del país si s'aprovés la mesura, el cap de Govern ha comentat que si hi ha ciutadans provinents de l'estranger que "consideren que volen viure en un país on la seva llibertat individual és il·limitada en detriment de la dels altres o d'altres drets fonamentals com el dret a la salut, és molt legítim", però ha exposat que creu que aquesta mena de plantejaments no tenen cabuda en una societat "democràtica, madura i moderna" com la d'Andorra i els països de l'entorn. A més, ha afegit que el país està seguint la línia de la gran majoria de països del món, fent incís al fet que "quan tothom segueix una línia, potser són els que hi estan en contra els que estan equivocats i haurien de fer una part d'autocrítica".

Amb tot, ha posat de manifest que el Govern continuarà duent a terme la tasca pedagògica i divulgativa necessària "per convèncer aquestes persones que les vacunes funcionen i són efectives", encara que sempre es puguin trobar casos excepcionals o anecdòtics que "contradiguin la regla general". D'aquesta manera, Espot ha fet èmfasi al fet que la situació epidemiològica ha empitjorat durant la darrera setmana i que "si no haguéssim avançat en la campanya de vacunació com ho hem fet, ara mateix estaríem tots confinats". "El que hem de fer és continuar picant pedra per convèncer aquelles persones indecises o que, malauradament, s'han deixat persuadir per informacions una mica tergiversades".

D'altra banda, i qüestionat pels mitjans sobre la possibilitat d'imposar l'obligatorietat de presentar el certificat Covid o una prova equivalent per accedir a les activitats de lleure, Espot ha asseverat que "està sobre la taula" i que s'ha tractat aquest dimecres al matí durant el consell de ministres. Així, ha apuntat que aquesta possibilitat s'ha barallat amb els sectors afectats per la mesura i "hem de dir que el retorn de totes les associacions són molt positives", ja que ha manifestat que la població vol mesures clares i, sobretot, accions per "mantenir la seva activitat econòmica a mitjà i llarg termini". El líder de l'executiu també ha comentat que l'aplicació d'aquesta mena de mesures "ens poden permetre reduir la incidència del virus i garantir una temporada d'hivern mínimament satisfactòria".