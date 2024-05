Espot trasllada la confiança de l'executiu a Juli Minoves

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha expressat el compromís de l’Executiu amb l’ensenyament superior i amb la Universitat d’Andorra, una institució a la qual s’ha anat dotant al llarg dels anys d’un increment constant dels recursos, no només econòmics, sinó també amb el nou projecte d’ampliació de la Universitat. Ho ha dit durant la seva intervenció a l’acte de relleu del rector de la Universitat d’Andorra.

Juli Minoves agafa avui les regnes de la institució que en els darrers nou anys ha estat amb Miquel Nicolau al capdavant. Espot ha remarcat del nou rector el coneixement profund de la Universitat d’Andorra, gràcies a la seva experiència i trajectòria professional en diverses universitats de gran prestigi internacional. El cap de

Govern ha demanat a Juli Minoves continuar el treball en equip, amb la col·laboració de totes les persones que al llarg de més de tres dècades han fet créixer la universitat, per tirar endavant reptes com l’ampliació de l’UdA i la creació d’una residència universitària, o “el seguiment dels programes dels quals es podrien beneficiar els estudiants andorrans gràcies a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, que esdevindrien també la clau de volta per crear un pol universitari al nostre país”.

“La profunda humanitat i el coneixement universitari” són els trets principals que ha subratllat el cap de Govern de la gestió del ja exrector Miquel Nicolau a l’UdA. Espot ha destacat de Nicolau que “ha fet de l’UdA una universitat més visible i més gran”, perquè, d’una banda, ha avançat en la seva internacionalització amb els convenis de mobilitat, com la xarxa d’universitats de petits països i territoris, que permet la mobilitat d’estudiants, i les relacions internacionals. I de l’altra banda, ha afegit, perquè s’ha ampliat l’oferta formativa amb la creació dels màsters en educació, en analítica de dades i en salut, i són pioners amb la implantació d’un pla d’estudis de bàtxelor d’educació basat en l’assoliment de competències o amb el desenvolupament de la recerca i la creació de l’Escola Internacional de Doctorat.

Xavier Espot ha agraït a Miquel Nicolau “fer de la nostra universitat una universitat més present i que dona l’oportunitat a molts joves que sense l’UdA no haurien pogut anar a fora a estudiar”. En el seu parlament, el cap de Govern ha remarcat la importància de l’etapa universitària per als estudiants i ha volgut expressar el respecte a la tasca de l’equip docent.