Estrènyer els vincles amb els països iberoamericans

Andorra la VellaLa ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha reunit aquest dimarts amb els membres de la comissió legislativa de Política Exterior als quals ha informat sobre els preparatius per a la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern que Andorra ha d’acollir el 21 d’abril. Ubach els ha reiterat que “serà híbrida” i que s’ha convidat els països que formen la ‘troika’, és a dir Guatemala i República Dominicana (l’anterior presidència i la futura), i també a Espanya i Portugal, “com a països veïns d’Andorra”. La confirmació, tant d’aquests països que han de participar de manera presencial com de la resta d’estats que ho faran telemàticament, encara no ha tingut lloc, ha destacat Ubach, que ha incidit en què tant ella com el cap de Govern estan mantenint els contactes necessaris per acabar de tancar aquesta participació.

Durant la reunió mantinguda amb els parlamentaris, Ubach també ha aprofitat “per fer una mica de balanç” de la feina duta a terme el 2020 i del seguit de reunions que es van mantenir de manera telemàtica. La ministra ha destacat que totes van cloure amb una declaració “consensuada entre els membres de la conferència iberoamericana”, un fet “important dins l’exercici de tenir i ostentar la presidència”. I ha afegit que aquestes declaracions permetran elaborar la final que els caps d’Estat i de govern han d’aprovar el 21 d’abril. Ubach ha valorat que el fet que Andorra hagi ostentat la presidència de la conferència iberoamericana durant un període de més de dos anys, “la més llarga de totes”, ha estat “una experiència positiva en el sentit que ha permès treballar amb tots els països i tenir contactes molt més estrets” amb la comunitat iberoamericana.

La titular d’Exteriors també ha destacat el fet que Andorra hagi sabut readaptar l’agenda que hi havia prevista per a les reunions presencials i haver-les fet de manera telemàtica, i ha destacat que això ha obligat a una adaptació ja que “negociar de manera telemàtica és un exercici una mica més complex”. De totes maneres, ha valorat que s’hagin pogut estrènyer lligams amb els països membres de la conferència iberoamericana.

A l’espera que els estats confirmin la seva assistència la ministra ha destacat que “si va bé” prendran part de manera presencial a la trobada Andorra, Espanya, Portugal, Guatemala, la República Dominicana i la Secretaria General Iberoamericana i la resta de països (la conferència està integrada per 22 estats) es connectarien de manera telemàtica, com ho han fet en les diferents reunions preparatòries que han tingut lloc el 2020 i que han tractat temes com l’educació, el medi ambiental, la innovació o la reforma de l’administració i que van cloure el 30 de novembre amb la trobada de representants d’afers exteriors. En totes elles han pres part altes autoritats o ministres dels diferents països.

Viatge de Pere López a París

D’altra banda, i davant l’anunci fet pel president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, que aquest dimecres viatja a París per reunir-se, entre d’altres, amb membres de l’Assemblea Nacional, Ubach ha destacat que ha posat a disposició de López l’ambaixada d’Andorra a França i ha destacat que en aquestes relacions internacionals és “molt important que hi hagi una bona coordinació de tal manera que es pugui passar un missatge global sobre la situació d’Andorra”. “Ens felicitem que el senyor López tingui contacte amb els membres del Partit Socialista de l’Assemblea Nacional i és un element molt positiu”, ha destacat Ubach, incidint també que entre aquest dimarts i dimecres els membres de la majoria també tenen dues trobades previstes amb parlamentàries franceses. “És un treball normal que fan els consellers generals”, ha remarcat la titular d'Afers Exteriors incidint en aquest missatge comú.