La Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern, el proper 21 d'abril de forma semipresencial

Andorra la VellaAndorra, en qualitat de presidència de la Conferència Iberoamericana, ha confirmat que acollirà la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern el proper 21 d'abril en format semipresencial, tenint en compte les mesures de prevenció que exigeix la situació sanitària a la regió.

La Cimera Iberoamericana se centrarà en la innovació per al desenvolupament sostenible i la recuperació després de la Covid-19, fent especial èmfasi en la innovació en els aspectes sanitaris, socials, econòmics i mediambientals de la recuperació. La trobada, que reunirà els caps d'Estat i de govern dels 22 països iberoamericans, serà per la IV Reunió de coordinadors nacionals i responsables de cooperació de la Conferència Iberoamericana, que tindrà lloc el 13 i el 14 d'abril, i per la II Reunió de ministres d'Afers Exteriors que se celebrarà el proper 15 d'abril. Aquestes reunions tindran lloc de forma telemàtica.

D'altra banda, la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana se celebrarà els dies 19 i 20 d'abril a Andorra la Vella. Andorra va assumir la presidència de la Cimera Iberoamericana l'any 2018 i durant els darrers dos anys ha liderat una àmplia agenda de reunions de la Conferència Iberoamericana, preparatòries de la Cimera. En total, s'han dut a terme dotze trobades ministerials amb la participació dels 22 països Iberoamericans, entre les quals destaquen les trobades de ministres d'Afers Exteriors, Medi Ambient, Cultura, Treball i Seguretat Social, Administració Pública, Educació, Ciència i Tecnologia i Turisme, així com la Trobada Cívica i diverses reunions de caràcter empresarial.