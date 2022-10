Èxit de la Fira de Volkswagen a la capital

Andorra la VellaProp d'un centenar de vehicles participen aquest cap de setmana a la primera Trobada Internacional Volkswagen Aircooled a Andorra la Vella. L'esdeveniment, organitzat per l'associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA), ha tingut un gran èxit de convocatòria, tal com ha comentat el president de l'entitat, Lluís Dejuan, qui ha manifestat que la concentració ha aplegat automòbils i aficionats d'arreu, com el País Valencià, Aragó, les illes Balears, França i, com no podia ser d'una altra manera, una gran part d'andorrans.

Quant als vehicles, els més antics daten dels anys cinquanta i, seguint la línia de l'AAVA, els més "joves" en tenen trenta. "Per nosaltres ha estat extraordinari veure la resposta d'aquesta gent i la qualitat dels vehicles que ens acompanyen al llarg d'aquest cap de setmana", ha dit. D'aquesta manera, els participants tindran la possibilitat de circular per les carreteres del país visitants les set parròquies, tastar la gastronomia del Principat i gaudir del teixit comercial perquè "quan marxin d'Andorra tinguin ben clar que hi volen tornar".

L'esdeveniment es duu a terme amb la col·laboració del comú d'Andorra la Vella, qui ha cedit l'espai de l'aparcament de l'antiga plaça de Braus a l'entitat per aglutinar tots els vehicles. A més, els consellers de Cultura i Promoció Turística, i d'Esports i Joventut, Miquel Canturri i Alain Cabanes, respectivament, han estat els encarregats de donar el tret de sortida a la rua dels automòbils. Des de l'organització, Dejuan també ha destacat que la voluntat és consolidar l'esdeveniment al país i que esdevingui una cita anual.