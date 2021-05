Èxit de participació en el tancament d'Andoflora

La MassanaAndoflora ha tancat les portes després de tres dies de mercat i activitats a la plaça de les Fontetes de la Massana. El conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné, ha volgut felicitar els visitants “per la gran responsabilitat que han mostrat, complint la distància de seguretat i el recorregut marcat”. L’afluència al mercat ha estat molt alta durant els tres dies, des de primera hora del matí, fins i tot des d’abans d’obrir les paradetes. Com explica Forné, “aquesta 27a edició d’Andoflora, després de la pausa de l’any passat, ha estat més emotiva que mai, hi havia una necessitat de retrobament, de tornar a veure plantes, de celebrar l’entrada a la primavera”. Aquesta tarda l’equip comunal ha estat demanant als paradistes la seva valoració i tots s’han mostrat molt satisfets, tant per les vendes com per la possibilitat de promoció.

Pel que fa a les parades de plantes i flors, les protagonistes de la fira, han esgotat bona part del producte, sobretot la planta d’exterior com els geranis o les margarides, i també les plantes aromàtiques i de cultiu, com les tomaqueres o maduixeres. “Des del confinament s’ha notat més interès per la jardineria i el cultiu i per això, com ens han explicat els paradistes, s’ha venut molt aquest tipus de planta”, ha apuntat Forné. També han fet un bon balanç els estands que participaven a Andoflora per primer cop, com els que portaven artesania tèxtil.

Un altre aspecte positiu d’Andoflora ha estat la seva capacitat per dinamitzar tot el centre de la Massana, ja que durant tot el cap de setmana hi ha hagut una alta afluència als restaurants i comerços de la parròquia. I és que algunes de les accions es traslladen fora del recinte de les Fontetes, com la decoració dels aparadors o el concurs d’instal·lacions urbanes, que ha tingut com a guanyadora la floristeria E-Naturam, amb l’obra “El Naixement de les aigües”. La seva responsable, Anna Moles, ha explicat que s’ha inspirat en les muntanyes d’Andorra per dissenyar un brollador d’aigua amb flors blanques i blaves al voltant. La seva creació s’ha pogut veure a la plaça del Pi.

Totes les activitats programades per aquesta edició han tingut una bona participació, des dels espectacles musicals als tallers infantils o les exposicions.