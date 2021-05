Torna Andoflora amb 25 estands, actuacions i tallers

La MassanaAndoflora ha tornat a la plaça de les Fontetes, després d’un parèntesi d’un any a causa de la situació sanitària. Les cònsols de la Massana han tallat la cinta, en l’acte inaugural d'aquest divendres, acompanyades de l’equip comunal, els ministres Rossell i Pallarès i també de cònsols d’altres parròquies. Com ha remarcat la cònsol major de la Massana, Olga Molné, Andoflora ja va íntimament lligat a l’essència de la Massana, una parròquia que aposta per les plantes i flors dins el seu pla d’embelliment dels carrers i les places. “Andoflora és una mostra de com volem la nostra parròquia: participativa, atractiva, amb opcions culturals i de lleure per a tothom, i sobretot sostenible”, ha assegurat Molné, que ha qualificat Andoflora com un esdeveniment organitzat pel comú de la Massana però que ja s’ha convertit en la fira de primavera de tots els andorrans”.

Participen al mercat vint-i-cinc estands de plantes, flors i decoració i artesania, que ocupen tota la plaça i enguany també la zona de gespa, per garantir la distància de seguretat. El protocol estableix el sentit únic de circulació pel recinte, la neteja de mans a l’entrar a la fira i el distanciament entre casetes. Pel que fa a la programació, hi ha des d’actuacions d’artistes del país, a tallers sobre la biodiversitat o intervencions artístiques de les entitats de la parròquia. L’espectacle inaugural ha anat a càrrec de Líquid Dansa, amb un coreografia centrada en la temàtica d’aquesta 27a edició d’Andoflora: l’aigua i el color blau.

Bestiar i esquiadors

Una de les sorpreses de l’acte ha estat la inauguració del conjunt escultòric de l’artista Toni Cruz, que s’ha volgut inaugurar per Andoflora però que quedarà instal·lat de forma definitiva a la font de la plaça. Les escultures transmeten el passat i present de la Massana, amb unes figures de bestiar combinades amb esquiadors.

Andoflora són tres dies d’activitats diferents –des d'aquest divendres i fins diumenge– a les Fontetes i, per tant, els visitants tenen opcions diferents a cada jornada. Aquest mateix divendres a la tarda hi haurà un taller infantil de planter, el concert de Juli Barrero@the Hot Pockets i el concert d’orgue d’Andoflora, entre altres. D’altra banda, s’ha organitzat de nou el concurs d’instal·lacions urbanes. Cinc floristes del país han fet les seves creacions en diferents punts del centre de la Massana, que van guiant els visitants fins la plaça de les Fontetes.