Una exposició commemora els trenta anys de vida de l'escola de teatre d'Andorra la Vella

Andorra la VellaL'aula de teatre d'Andorra la Vella ha celebrat aquest dijous el seu trentè aniversari amb la inauguració d'una exposició al vestíbul del Centre cultural La Llacuna que recull l'activitat del centre durant tres dècades i un petit show a càrrec de les alumnes del monogràfic de Teatre Musical que es va celebrar el trimestre passat i que han interpretat el tema Mala Peça (Big Spender, del musical Sweet Charity). El conseller de Cultura i Promoció turística, Miquel Canturri, ha celebrat la llarga trajectòria de l'escola, tot remarcant que es tracta de la primera aula de teatre que es va establir al país i a la qual l'han seguit actuals centres que hi ha a diverses parròquies.

Canturri ha manifestat que des de la seva activació, l'any 1992, l'aula de teatre de la capital ha escenificat més d'un centenar de funcions, concretament 110, i per les seves classes hi han passat aproximadament uns 800 alumnes, entre els quals "alguns han acabat fent carrera professional en aquest món". Aquest és el cas del Roger Casamajor, la Irina Robles, la Núria Montes, i diversa gent que s'ha dedicat al món del cinema i altres arts escèniques, posant en relleu que "hem fet planter d'artistes".

Per la seva banda, la cap de Servei de l'Aula de Teatre i Dansa, Raquel López, ha assenyalat l'altre vessant de l'escola, "el caliu i la companyonia" que s'ha generat al llarg dels anys entre els alumnes i els professors que han format part del centre. "És un espai on oferim un rigor pedagògic, però també molt consciència social, lúdica i on hem tractat amb nens i adolescents i això també crea un lligam més enllà de les classes perquè els acompanyes en el seu creixement", ha exposat.

La mostra al vestíbul del Centre cultural La Llacuna, la qual es pot visitar de manera gratuïta fins al 15 de febrer, ofereix un recorregut per la història de l'aula a través de material emblemàtic d'escenografia, vestuari i attrezzo, a banda d'una selecció d'imatges de moments inèdits de cadascun dels 30 anys. D'altra banda, també es durà a terme un reportatge de la trajectòria de l'aula amb la voluntat de transmetre a les noves generacions els valors de l'escola i que comptarà amb projeccions, xerrades i actuacions d'alumnes, projeccions de films al Cineclub de les Valls i accions a les xarxes socials.