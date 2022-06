Falles, rumba i jocs aquàtics per celebrar la Festa del Poble d'Andorra la Vella

Andorra la VellaAndorra la Vella recupera el format tradicional de la Festa del Poble que se celebra cada 24 de juny. Els actes s'iniciaran a les 19 hores del dia anterior, dijous 23, amb la recollida de la Flama del Canigó a la Casa de la Vall, a càrrec dels representants de les fogueres d'Andorra. S'homenatjarà el fallaire 2021 i es farà el relleu dels Fallaires major de les Valls d'Andorra i del menor d'Andorra la Vella.

Enguany es recupera el format tradicional amb la cremada de falles pels carrers d'Andorra la Vella. A les 22.30 hores es farà la cremada de la falla tradicional al barri del Puial, des d'on els Fallaires d'Andorra la Vella iniciaran un recorregut fent rodar el foc per l'antic carrer Major, les placetes de Sant Esteve, Consòrcia i Monjó, el carrer de la Vall i la plaça Príncep Benlloch. Els fallaires finalitzaran l'espectacle a la plaça del Poble, on accediran tant per la passarel·la Rosa Ferrer com per la rambla Molines.

El BOPA publica aquest dimecres un avís on es recorda als propietaris de comerços i terrasses per on passaran els fallaires l'obligació de recollir els tendals, taules, cadires i decoracions, i protegir els vidres dels aparadors.

Una de les novetats és precisament l'encesa de la foguera, que enguany es farà a la plaça del Poble. Al seu voltant l'Esbart dansaire d'Andorra la Vella interpretarà el Ball de Bruixes, i la fi de festa anirà a càrrec del grup Catfolkin.

El divendres 24 de juny l'activitat de la Festa del Poble arrencarà el Centre Esportiu dels Serradells a les 11 hores -i fins a les 19 hores- amb la posada en marxa de jocs i inflables al pavelló. Es tracta d'una activitat infantil gratuïta, així com els jocs aquàtics que s'oferiran a la piscina exterior del centre entre les 12 i les 18 hores. Són dues propostes sorgides del Consell d'Infants d'Andorra la Vella.

L'epicentre de la festa serà la plaça del Poble. A les 12 hores, hi haurà missa solemne a l'església de Sant Esteve, i a les 12 hores començarà el concert de rumba a càrrec de Los Manolos. Ja a la tarda, a les 17.30 hores, la companyia Xip-Xap oferirà l'espectacle infantil 'Que peti la plaça'.