Fes que el caprici japonès es converteixi en un àpat diari

Andorra la VellaEls japonesos no tenen el costum de menjar sushi cada dia. De fet, es tracta d’un plat que en comptades ocasions es fa a casa -ja que has de ser tot un mestre per fer-lo- i normalment es gaudeix en dates especials o es va expressament a un restaurant per degustar-lo. Al nostre país, un dels millors llocs on trobar sushi de qualitat és el supermercat de Pyrénées Andorra , que elabora diàriament cada peça amb productes frescos i tonyina Balfegó.

Com l’arribada del bon temps ens augmenta les ganes de cuidar-nos i de portar una dieta equilibrada, Pyrénées Alimentació ha creat, durant l’abril, el ‘mes del sushi’. Cada setmana, determinats productes d’aquesta secció tindrà preus especials per als clients MyPyri ; perquè aquest caprici japonès es converteixi en un àpat diari!

Així s'elabora diàriament el sushi a Pyrénées Andorra.

Val a dir que el plat més famós del Japó és ric en Omega 3 i ens aporta vitamines del grup B i D. El sushi és un menjar hipocalòric, així que serà un aliat perfecte per aprimar-te o mantenir-te en el teu pes saludable. Menjar sushi és una manera deliciosa d'obtenir els tres nutrients principals que necessiten el teu cervell i el teu cos per funcionar amb energia: proteïnes de gran valor biològic, hidrats de carboni que el teu metabolisme processa lentament, i greixos saludables com l’esmentat Omega 3. Vine a la segona planta de Pyrénées Andorra i descobreix que cada dia pot ser una ocasió especial per menjar sushi!