FES TAC, el nou festival de teatre de carrer a Sant Julià

Sant Julià de LòriaLa parròquia de Sant Julià de Lòria acollirà un festival de teatre de carrer, el FES TAC, el cap de setmana del 14 i 15 d'octubre. Ho han manifestat en roda de premsa els directors executius i sotsdirector de la iniciativa, Juanma Casero, Manoli Perpiñan i Juli Peña, respectivament, i la cònsol menor, Mireia Codina, i qui ha indicat que l'aportació que destina el comú és de 20.000 euros. D'aquesta manera, la voluntat és organitzar un esdeveniment que generi un "revulsiu" a la parròquia a través de la realització d'exhibicions de teatre i música.

En aquesta línia, Codina ha celebrat que sigui Sant Julià qui innovi amb una iniciativa "nova i única" al país, el qual esperen que tingui un llarg recorregut en el temps i es consolidi. La mandatària també ha apuntat que un dels punts forts del FES TAC és la intenció d'incentivar la participació d'artistes locals que "potser encara no han trobat el moment de provar aquesta modalitat teatral". Per la seva banda, Casero ha posat en relleu que, malgrat que s'estiguin posant en contacte amb companyies internacionals especialitzades en el teatre de carrer, "serà un esdeveniment de país", per la qual cosa s'obre un període d'inscripcions fins a mitjans de juliol perquè tothom qui vulgui, "i que encaixi en el perfil", hi pugui participar.

Peña ha volgut especificar la diferència entre el teatre al carrer i el teatre de carrer, una modalitat molt més especialitzada per la seva dinàmica, mentre que el teatre al carrer s'entén com la pràctica de la disciplina en interior i exterior. Al seu torn, Perpiñan ha assenyalat que la iniciativa s'inspira en la FiraTàrrega, el mercat internacional de les arts escèniques que es realitza anualment a la capital de la comarca de l'Urgell, Tàrrega, a principis de setembre.

La iniciativa, tal com han avançat, comptarà entre vuit i deu espectacles gratuïts arreu de la parròquia, centrant-se en les localitzacions més cèntriques com plaça Major, la de Sant Roc i la de la Germandat, amb l'objectiu de "donar importància a l'espai on es desenvoluparan els espectacles".