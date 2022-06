Festa de la joventut a l'Alpha Space d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany està gaudint de les darreres hores de la tercera edició de l'Alpha Space, el festival d'activitats alternatives adreçades al jovent que se celebra al Prat del Roure. Entre les novetats més destacades d'aquest any, hi ha activitats com el 'roller skate', una tendència dels anys vuitanta que ha tornat a agafar auge els darrers temps, i una zona lúdica a l'Espai Jove destinada al gaming.

L'espai està dividit en tres zones. La primera a la pista de bàsquet, on se celebren les exhibicions d'skate, roller skate i, fins i tot, alguns tornejos per motivar als participants. La segona, a les instal·lacions de l'Espai Jovent, on es duu a terme una exposició i on hi ha dos espais per al món del còmic i el gaming.

Finalment, la tercera és al passeig del riu, on es desenvolupen diversos tallers de pintura i grafiti, a banda d'una zona de restauració i de 'chill-out'. L'esdeveniment també compta amb música en directe.