La Festa de la Primavera d'Andorra la Vella pretén dinamitzar el barri de Riberaygua i Travesseres

Andorra la VellaEl carrer Callaueta serà l'escenari de la segona Festa de la Primavera que organitza el comú d'Andorra entre el divendres 13 a la tarda i el diumenge 15 de maig al migdia. L'objectiu és poder donar una empenta a tot el barri de Riberaygua i Travesseres, ha explicat el conseller de Cultura i Promoció Turística i Comercial, Miquel Canturri, qui ha remarcat l'aposta del comú per a fer zones de vianants a la parròquia, com la del carrer Callaueta. L'esdeveniment, tant per a grans com per a petits, comptarà amb animació, tallers, concerts i cercaviles en un ambient primaveral i amb decoració floral, on el 80% de les activitats estaran desenvolupades per entitats andorranes.

Després de l'èxit del 'Xoco Fest', Canturri ha remarcat que la intenció de la corporació és anar fent activitats i esdeveniments per diferents zones d'Andorra la Vella tant pel client local com pel turista. En aquest sentit, des de l'Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres es mostren molt satisfets i agraïts per l'esforç de la corporació. "Potser és el comú que més ha fet per aquest barri", ha remarcat la presidenta de l'associació, Rosa Pascuet, afegint que fins ara tampoc no tenien un espai on poder fer activitats, ja que al final "la vida d'aquest barri és pels andorrans i hem de tenir un lloc d'oci" com el carrer Callaueta. Pascuet, a més, ha declarat que aquesta Festa de la Primavera serà com una festa de barri, on hi ha més de 100 comerços, 400 empreses instal·lades als pisos i on viuen al voltant de 3.900 persones.

Pel que fa a la festa, totes les activitats seran gratuïtes i "s'ha apostat molt per la producció andorrana" perquè els serveixi com un aparador, ha explicat Sebastià Vidal, com a representant d'Event 3.0., empresa organitzadora de l'esdeveniment. Com a plat fort de la festa, Vidal ha comentat que el dissabte 14 a les 19 hores i el diumenge 15 de maig a les 12 hores hi haurà una desfilada de 'majorettes' de Móstoles acompanyades d'una banda. El grup estarà format per 20 'majorettes' i 20 músics que animaran el carrer.

L'acte inaugural de la festa serà el divendres 13 de maig a les 18.30 hores amb l'espectacle itinerant 'Flor Floreta' a càrrec de Líquid Dansa. A continuació, a les 19.30 hores hi haurà una animació a càrrec de les Golden Cheers i a les 20.30 el grup Shuffle Express oferirà un concert. Tal com ha comentat Vidal, la part més baixa del carrer Callaueta estarà centrada a les activitats infantils i a la part de més amunt per les d'adults. A més, a la part central hi haurà l'escenari pels concerts.

De cara el dissabte, a les 11 hores hi haurà un pinta cares i jocs infantils i també un taller de flors comestibles a càrrec de Laura Carrera per aprendre a degustar-les. La capacitat pel taller és de 20 persones i la preinscripció es podrà fer al carrer Callaueta. A les 12 hores hi haurà un concert infantil i a les 17.30 hores els més menuts podran gaudir d'un taller de manualitats infantils on es treballarà molt el reciclatge. Aquest taller també es repetirà el diumenge a les 11.30 hores. D'altra banda, entre les diferents activitats, s'ha organitzat una sessió de ioga al carrer pel diumenge 15 de maig a les 10 hores.