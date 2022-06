El festival Alpha Space torna al Prat del Roure

Escaldes-EngordanyEl festival Alpha Space torna a Escaldes-Engordany amb la voluntat de potenciar l'Espai jove de la parròquia i de crear una gran xarxa de persones amb riquesa de talent que puguin influenciar els adolescents que encara no tenen clar quin serà el seu futur. Així ho han manifestat aquest dimecres en roda de premsa el conseller de Joventut del comú, Joao Lima, i la coordinadora del festival, Suray Fernández, qui han exposat que l'esdeveniment torna a finals de juny a la zona del Prat del Roure "per donar la benvinguda a l'estiu"."És una zona d'innovació, d'inspiració, de festa i de trobada entre tots els col·lectius i promoure les activitats més alternatives", ha refermat Fernández.

Entre les novetats més destacades, l'Alpha Space s'allarga durant dos dies, concretament el 24 i 25 de juny, i comptarà amb noves activitats, com el roller skate, una tendència dels anys vuitanta que ha tornat a agafar auge els darrers temps, i una zona lúdica a l'Espai Jove destinada al gaming. "Avui dia la gent té aficions molt diverses i la nostra voluntat és combinar i aglutinar totes les activitats per poder arribar al màxim de joves", ha dit Lima.

L'espai es dividirà en tres zones. La primera a la pista de bàsquet, on se celebraran les exhibicions d'skate, roller skate i, fins i tot, alguns tornejos per motivar als participants. La segona, a les instal·lacions de l'Espai Jovent, on es durà a terme una exposició i hi haurà dos espais per al món del còmic i el gaming. Finalment, la tercera serà al passeig del riu, on es desenvoluparan diversos tallers de pintura i grafiti, a banda d'una zona de restauració i de 'chill-out'. L'esdeveniment també comptarà amb música en directe.

Respecte a les previsions d'afluència, Lima ha asseverat que, tot i que mai s'ha comptabilitzat el volum d'afluència a les passades edicions, s'espera que hi acudeixin "centenars" de persones al llarg de les dues jornades, les quals ofereixen iniciatives per a tots els públics.