El Festival de titelles d'Encamp compta amb set espectacles infantils

EncampEl Festival de titelles que organitza el comú d'Encamp, juntament amb les ambaixades d'Espanya i França, comptarà amb un total de set espectacles destinats a infants d'entre 2 i 8 anys. Ho han informat aquesta tarda la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, el conseller de Cultura i Afers Socials, i els ambaixadors d'Espanya i França, Àngel Ros i Jean-Claude Tribolet, respectivament, durant la roda de premsa de presentació de la iniciativa, que aquesta edició compta amb una novetat, una programació especial per als escolars encampadans.

"Des del comú d'Encamp apostem per una oferta lúdica i cultural, i amb les col·laboracions el que fem és promoure i apropar espectacles de qualitat als infants de la parròquia i del sistema espanyol perquè puguin gaudir de les titelles i de l'àmbit cultural al màxim", ha indicat Mas, qui ha puntualitzat que el festival tindrà lloc del 14 al 17 d'octubre al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp i a la sala de festes del Pas de la Casa. La cònsol ha manifestat que les sessions escolars tindran lloc dijous 14 i divendres 15 i que els escolars del sistema espanyol seran traslladats en bus a la parròquia.

Al seu torn, Cruz ha posat de manifest que han estat treballant per "portar companyies amb renom" que puguin aportar riquesa "pedagògica i cultural" als infants i les seves famílies. Així doncs, els espectacles compten amb un component didàctic com una adaptació dels contes escrits per Gianni Rodari, un altre que treballa la temàtica mediambiental per conscienciar els més petits, un tercer que tracta la vergonya i l'últim que explica un viatge per l'univers.

Per la seva banda, els ambaixadors Ros i Tribolet han agraït la col·laboració del comú d'Encamp i han comentat que "és un plaer participar en la recuperació de la cultura" i han matisat que el fet que les obres siguin en català i francès "enriqueix el coneixement dels infants".

En referència a les mesures sanitàries per prevenir la propagació del coronavirus, Mas ha explicat que des de la corporació han decidit no augmentar l'aforament permès i mantenir-lo al 50% perquè "durant l'espectacle hi haurà música, titelles i els infants estaran a peu dret". A més, se separaran els assistents en grups bombolla i els adults hauran de portar la mascareta. El preu per als adults és de 5 euros l'entrada i els més petits la tenen gratuïta.