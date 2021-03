Fil a l'agulla per al transport comunal a Escaldes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany posa fil a l'agulla per a la posada en marxa d'un servei de transport parroquial col·lectiu a les zones periurbanes de la parròquia. Així, aquest mateix dimecres surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) un concurs públic per a la contractació d'un servei de transport públic a la demanda en zones periurbanes. Les empreses interessades hauran de presentar les seves ofertes abans del 26 d'abril.

Cal destacar que la corporació comunal ja va fer palesa la seva voluntat d'impulsar aquest servei adaptat a les "necessitats i especificitats" de la parròquia. De fet, es va anunciar un treball conjunt amb el Govern, l'Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra i FEDA Solucions per definir aquests sistema de transport parroquial. Entre d'altres qüestions, es plantejava una adaptació del recorregut del bus circular que uneix les parròquies d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, a més de la posada en marxa d'un servei que pogués arribar a les zones més allunyades del centre, com els Vilars, Sant Jaume, Engolasters, Can Noguer o la urbanització de la Plana.