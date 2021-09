Fins a 228 abonaments mensuals venuts en el primer matí de la nova tarifa

Andorra la VellaAquest dimecres han entrat en vigor els nous preus del transport públic que suposen, entre altres mesures, que els usuaris puguin gaudir de l'abonament mensual a un preu de 30 euros. Tal com ha informat el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, fins a les tres de la tarda s'han venut ja 228 nous abonaments mensuals, un ritme que ha qualificat de "força ràpid" si bé ha admès que per "avaluar l'èxit" d'aquestes noves tarifes caldrà esperar "uns dies més".

Jover ha recordat que la posada en marxa d'aquests abonaments mensuals suposen una reducció del 57% per a la zona 1 i de fins al 81% per a la zona 4 i ha reiterat que amb aquest nou passi es podran fer viatges de manera il·limitada a totes les zones per aquest preu de 30 euros. D'aquesta manera, ha manifestat que la voluntat del Govern és que "el preu no sigui una barrera" per a l'ús del transport públic.

Cal recordar que aquestes millores en les tarifes s'han de finançar amb la taxa verda, que entrarà en vigor l'1 de gener després que es decidís posposar la seva posada en funcionament fins a aquesta data perquè el sector de la importació de carburants s'hi pogués adaptar. De totes maneres, l'executiu ha volgut impulsar ja aquest setembre les noves tarifes tal com era previst inicialment.

D'altra banda, des de l'executiu s'ha aprovat aquest dimecres el preu de l'Abonandbus, que costarà 52,40 euros per a 400 viatges. Es podran beneficiar de l'abonament estudiants de formacions oficials d'ensenyament superior matriculats, com a mínim, de 18 crèdits per semestre en la modalitat presencial, en centres públics o privats situats a Andorra.