El Govern rescata els autobusos

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres un crèdit extraordinari per valor de 473.000 euros destinat a mantenir l’equilibri econòmic i financer d’una de les companyies que operen les línies de transport internes: Coopalsa. Tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, el contracte de concessió de les línies de transport preveuen una clàusula que es pot activar en cas que es posi en entredit l’equilibri financer i econòmic de les companyies, una situació que s’ha donat precisament arran de la crisi de la Covid-19.

Així, el ministre ha detallat que aquest import correspon al període comprès entre el mes de setembre del 2019 i el 31 d’agost del 2020, que és el corresponent al primer any de la concessió. Jover ha destacat que durant aquest període les companyies van haver de fer front a la primera onada de la pandèmia, que va suposar que se’ls demanés un reforç de les línies per garantir un servei que l’executiu considera essencial i al mateix temps veiessin disminuïts els usuaris, amb la conseqüent davallada dels ingressos.

Segons ha explicat el portaveu de l'executiu, aquesta quantitat total ha estat auditada pel ministeri de Presidència, Economia i Empresa amb tota la documentació que li ha estat lliurada per la companyia. També ha admès que és possible que aquesta clàusula hagi de ser activada en el futur, ja que la mobilitat posterior al mes d’agost “tampoc ha millorat”, ha dit, i ha remarcat que hi ha el compromís de l’executiu a ajudar les empreses novament si cal.

Pel que fa a l’altra companyia que opera les línies internes de transport, Autocars Nadal, també està sent objecte de valoració per part del ministeri per auditar els comptes corresponents al primer any de concessió i equilibrar-los si fos necessari, amb la qual cosa el Govern no descarta que s’hagi d’aprovar un altre crèdit extraordinari per fer front a aquesta obligació amb Nadal.